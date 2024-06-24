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Тіна Кароль різко відповіла на хейт щодо її військової підготовки з ветеранами "Азову"

24 червня 2024 13:56
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Співачка Тіна Кароль на військовому вишколі — зірка пояснила, чому наважилася на курси
Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/reservist.ua
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Тіна Кароль відповіла користувачам соцмереж, які звинувачують її тому, що вона пройшла військовий вишкіл лише заради піару. Зірка пояснила, що змотивувало її записатися на тренінг ветеранів "Азову".

Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі X.

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Нещодавно артистка пройшла курси бойової підготовки від ветеранів бригади "Азов", де вона навчилася стріляти та надавати першу медичну допомогу. Українці по-різному відреагували на фото Кароль у військовій формі. Дехто вважає, що зірка засвітилася у відомій бригаді лише заради власного піару.

Виконавиця різко відповіла хейтерам. Зірка пояснила, що наважилася на військовий вишкіл після того, як над її будинком літав російський шахед. Тіна додає, що у розпал війни важливо бути підготовленим та розуміти, як надати допомогу у разі необхідності собі та оточуючим. 

"Живучи в країні, де йде війна, не знати тактичної медицини і тому подібного  — це  нонсенс. Я вирішила пройти курс, щоб у разі небезпеки, свідомо допомогти рідним, сусідам, просто людям, собі. Після третьої сирени вночі, коли літав "Шахед" над будинком — я усвідомила, що абсолютно безпомічна, але це вже у минулому. Люблю життя. Люблю Україну. Хочу та маю бути корисною", — пояснила виконавиця.

Тіна Кароль різко відповіла на хейт щодо її військової підготовки з ветеранами "Азову" - фото 1
Публікація співачки Тіни Кароль. Фото: x.com/Tina_Karol

Нагадаємо, Тіна Кароль щемливо звернулась до свого покійного чоловіка в день їхнього весілля. Також співачка показалася на полігоні.

Тіна Кароль
військові
полк "Азов"
українські зірки
війна в Україні
військова підготовка

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