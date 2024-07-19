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Тина Кароль раскрыла украинцам настоящую Klavdia Petrivna — видео

19 июля 2024 12:20
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Klavdia Petrivna впервые показала лицо
Украинские певицы Klavdia Petrivna и Тина Кароль. Фото: стоп-кадр с YouTube
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Загадочная певица Klavdia Petrivna незадолго до выступлений в киевском Дворце Спорта приоткрыла занавес своего таинственного образа. Звезда развеяла сомнения о том, прячется ли за ее именем певица Маша Кондратенко.

Больше о себе Klavdia Petrivna рассказала в авторском проекте Тины Кароль "Дом звукозаписи" на YouTube.

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Популярная певица перестала скрывать свое лицо за широченными шляпами. На авторскую программу Тины Кароль "Дом звукозаписи" она пришла в роскошном образе, который открывает половину ее лица. Кроме того, под ее небольшой шляпой можно заметить голубые глаза и белокурые волосы.

На проекте исполнительница не назвала своего имени, однако призналась, что живет музыкой с детства.

Klavdia Petrivna показала лицо
Украинская певица Klavdia Petrivna открыла лицо. Фото: стоп-кадр с YouTube

"Я с пяти лет в музыке. Это не мало и не много. И на самом деле это очень облегчает задачу в каком-то плане. Пока большего я не могу рассказать, чем я занимаюсь, но придет время, и все карты приоткрою", — рассказала Klavdia Petrivna.

Тина Кароль пригласила артистку для того, чтобы придать новое звучание легендарной песне "Намалюй мені ніч".

Напомним, что мы писали о том, что украинская певица Klavdia Petrivna анонсировала первый сольный концерт. А также певец Артем Пивоваров вспомнил о первой встрече с певицей.

музыка Тина Кароль шоу песни украинские звезды Klavdia Petrivna

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