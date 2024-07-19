Klavdia Petrivna впервые показала лицо

Тина Кароль раскрыла украинцам настоящую Klavdia Petrivna — видео
Загадочная певица Klavdia Petrivna незадолго до выступлений в киевском Дворце Спорта приоткрыла занавес своего таинственного образа. Звезда развеяла сомнения о том, прячется ли за ее именем певица Маша Кондратенко.
Больше о себе Klavdia Petrivna рассказала в авторском проекте Тины Кароль "Дом звукозаписи" на YouTube.
Klavdia Petrivna на шоу Тины Кароль
Популярная певица перестала скрывать свое лицо за широченными шляпами. На авторскую программу Тины Кароль "Дом звукозаписи" она пришла в роскошном образе, который открывает половину ее лица. Кроме того, под ее небольшой шляпой можно заметить голубые глаза и белокурые волосы.
На проекте исполнительница не назвала своего имени, однако призналась, что живет музыкой с детства.
"Я с пяти лет в музыке. Это не мало и не много. И на самом деле это очень облегчает задачу в каком-то плане. Пока большего я не могу рассказать, чем я занимаюсь, но придет время, и все карты приоткрою", — рассказала Klavdia Petrivna.
Тина Кароль пригласила артистку для того, чтобы придать новое звучание легендарной песне "Намалюй мені ніч".
Напомним, что мы писали о том, что украинская певица Klavdia Petrivna анонсировала первый сольный концерт. А также певец Артем Пивоваров вспомнил о первой встрече с певицей.
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