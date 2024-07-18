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Тина Кароль в черном кружеве сверкнула соблазнительными изгибами

18 июля 2024 10:46
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Тина Кароль позировала в кружевном мини — видео
Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников новыми соблазнительными кадрами. Звезда позировала перед камерой в роскошном мини-платье из черного кружева.

Видео с бекстейджа  фотосессии звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

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Posted by Tina Karol (@tina_karol)

Певица примеряла изысканный образ. Кароль предстала перед камерой в корсетном мини-платье из тонкого, черного кружева. Свой роскошный наряд артистка дополнила длинными гипюровыми перчатками в тон, яркой помадой и выразительными бровями.

Волосы звезда собрала в гладкий хвост. Тина озвучила кадры из бэкстейджа съемок строчками стиха.

"Телефонные линии медленно. Передают глухие гудки моего сердца. Через окно летит мой сотый мобильный. Он разнесется вдребезги, а я чуть-чуть", — тихим голосом зачитала исполнительница.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Тина Кароль показала себя в довольно смелой фотосессии. А также звезда впервые призналась, делала ли она пластические операции.

Тина Кароль украинские звезды красота фотосессия стиль мода-2024

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