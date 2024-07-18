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Тіна Кароль в чорному мереживі блиснула спокусливими вигинами

18 липня 2024 10:46
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Тіна Кароль попозувала у мереживному міні — відео
Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Тіна Кароль порадувала шанувальників новими спокусливими кадрами. Зірка попозувала перед камерою у розкішній мінісукні з чорного мережива.

Відео з бекстейджу фотосесії зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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A post shared by Tina Karol (@tina_karol)

Співачка приміряла вишуканий образ. Кароль постала перед камерою в корсетної мінісукні із тонкого, чорного мережива. Своє розкішне вбрання артистка доповнила довгими гіпюровими рукавичками в тон, яскравою помадою та виразними бровами.

Волосся зірка зібрала у гладкий хвіст. Тіна озвучила кадри із бекстейджу зйомок рядками вірша. 

"Телефонні лінії повільно. Передають глухі гудки мого серця. Через вікно летить мій всоте мобільний. Він рознесеться вщент, а я ледве-ледве", — тихим голосом зачитала виконавиця.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Тіна Кароль показала себе у досить сміливій фотосесії. А також зірка вперше зізналася, чи робила вона пластичні операції. 

Тіна Кароль українські зірки краса фотосесія стиль мода-2024

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