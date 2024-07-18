Тіна Кароль попозувала у мереживному міні — відео

Тіна Кароль в чорному мереживі блиснула спокусливими вигинами
Відома українська співачка Тіна Кароль порадувала шанувальників новими спокусливими кадрами. Зірка попозувала перед камерою у розкішній мінісукні з чорного мережива.
Відео з бекстейджу фотосесії зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Тіна Кароль у розкішному образі
Співачка приміряла вишуканий образ. Кароль постала перед камерою в корсетної мінісукні із тонкого, чорного мережива. Своє розкішне вбрання артистка доповнила довгими гіпюровими рукавичками в тон, яскравою помадою та виразними бровами.
Волосся зірка зібрала у гладкий хвіст. Тіна озвучила кадри із бекстейджу зйомок рядками вірша.
"Телефонні лінії повільно. Передають глухі гудки мого серця. Через вікно летить мій всоте мобільний. Він рознесеться вщент, а я ледве-ледве", — тихим голосом зачитала виконавиця.
Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Тіна Кароль показала себе у досить сміливій фотосесії. А також зірка вперше зізналася, чи робила вона пластичні операції.
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