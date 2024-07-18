Тіна Кароль попозувала у мереживному міні — відео

Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Відома українська співачка Тіна Кароль порадувала шанувальників новими спокусливими кадрами. Зірка попозувала перед камерою у розкішній мінісукні з чорного мережива.

Відео з бекстейджу фотосесії зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Співачка приміряла вишуканий образ. Кароль постала перед камерою в корсетної мінісукні із тонкого, чорного мережива. Своє розкішне вбрання артистка доповнила довгими гіпюровими рукавичками в тон, яскравою помадою та виразними бровами.

Волосся зірка зібрала у гладкий хвіст. Тіна озвучила кадри із бекстейджу зйомок рядками вірша.

"Телефонні лінії повільно. Передають глухі гудки мого серця. Через вікно летить мій всоте мобільний. Він рознесеться вщент, а я ледве-ледве", — тихим голосом зачитала виконавиця.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Тіна Кароль показала себе у досить сміливій фотосесії. А також зірка вперше зізналася, чи робила вона пластичні операції.