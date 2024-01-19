Титулованное фэнтези с Эммой Стоун и триллер с Лиамом Нисоном — кинопремьеры недели

Американская актриса Эмма Стоун на премии "Золотой глобус". Фото: Reuters

На этой неделе в кинопрокат вышли семь новых фильмов. Среди них, в частности, фантастическая мелодрама "Бедные создания" с Эммой Стоун, собирающая кинопремии и спортивная драма "Железный коготь" с Заком Эфроном.

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Бедные создания

По сюжету, в лондонскую лабораторию доктора Годвина Бакстера (Виллем Дефо) привозят тело беременной женщины. Стремясь покончить с собой, она прыгнула в реку. Эксперименты доктора Бакстера достаточно смелы. Он возвращает женщину к жизни, удалив ей мозг и заменив его мозгом ее нерожденного ребенка. Белла (Эмма Стоун), а именно так назвал ее Годвин, ведет себя как маленький ребенок. Со временем становится заметно, что она развивается.

Фильм стал лучшим в своей категории на премии "Золотой глобус", прошедшей недавно в Лос-Анджелесе. А Эмму Стоун признали лучшей актрисой. Также фильм претендует на "Оскар", торжественная церемония которого пройдет в марте.

Следует отметить, что в украинском прокате фильм показывают в оригинале с субтитрами.

На земле святых и грешных

По сюжету криминального триллера и боевика, Северная Ирландия в 1974 году стала местом общественных протестов. Террористы из Ирландской республиканской армии действовали безжалостно и быстро. Прячась после совершения очередного теракта в Белфасте, четверо молодых республиканцев попадают в небольшое поселение.

Они ожидали, что здесь никому не будет до них дела. Однако Финбару Мерфи (Лиам Нисон) не безразлично. Несмотря на добродушную внешность и легкий нрав, он долгие годы зарабатывал на жизнь тем, что убивал людей. Именно сейчас Финбару планировал уйти на пенсию, передав дела младшему и упорному Кевину (Джек Глисон). Появление агрессивных вооруженных людей заставляет его изменить планы.

Железный коготь

Спортивная драма основана на реальных событиях — истории семьи фон Эрих, отца и пяти его сыновей. Все они занимались реслингом — боями, в которых события происходили по запланированному сценарию. Заботливый отец и добропорядочный семьянин Джек (сыграл актер Холт Маккеллани) зарабатывал деньги реслингом. Все знали его как Фрица фон Эриха.

Пятеро его сыновей (одного из них сыграл Зак Эфрон) пошли по стопам отца и тоже стали бойцами. В 1980-х они были на пике славы, когда ряд несчастий прервал их триумф.

Ролевые игры

По сюжету комедийного боевика, Эмма (Кейли Куоко) и Дэйв (Дэвид Оэлово) готовятся отметить очередную годовщину свадьбы. Вдруг размеренная и неторопливая жизнь идет кувырком. Для Дэйва оставалось загадкой куда периодически исчезает его жена, пока ему не открывают эту тайну. Оказывается, что на протяжении долгих лет она убивает людей по заказу.

Впрочем, на Эмму начинается охота. Она слишком сильно дорожит семьей, чтобы впутывать в эти дела Дэйва и рисковать его жизнью. Однако сейчас другого выбора не остается. Пара должна вновь выстроить отношения, чтобы защитить Эмму и семью от ее бывших работодателей.

Ио

Драма попала в номинацию прошлогодней премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", впрочем, статуэтку не получила. По сюжету, несмотря на все невзгоды, ослик Иа был счастлив выступая в цирке. Им заботилась добрая и кроткая Кассандра (Сандра Држимальская). Однако использовать животных для цирковых представлений не правильно, поэтому Иа отправили на ферму, а значит, его разлучили с Касандрой.

Потерянный среди звезд

Сюжет китайского детективного криминального триллера разворачивается на островном курорте. Молодые супруги празднуют годовщину своей свадьбы. Вскоре Хэ Фэй (Чжу Илун) заявляет в полицию об исчезновении своей жены Музи. Правоохранители отказываются принимать заявление, ссылаясь на то, что у них нет достаточно оснований. Вскоре в его номере появляется молодая женщина, выдающая себя за Музи.

Кина и Юк: Пушистые приключения

Семейная приключенческая драма создана совместно Францией, Канадой и Италией. Сюжет повествует о полярных лисах. На бескрайних заснеженных просторах за северным полярным кругом они наслаждаются друг другом, готовясь впервые стать родителями. К сожалению, свои коррективы в жизнь пары вносит глобальное изменение климата.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали, что вышел трейлер сериала о Кристиане Диоре и Коко Шанель.