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Том Харди кардинально изменил образ накануне премьеры новой ленты — фото

17 мая 2024 16:15
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Том Гарди побрил голову.
Британский актер Том Харди. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Харизматичный британский актер Том Харди сменил имидж. Звезда "Венома" побрил голову накануне премьеры драматического триллера "Байкеры", в котором он сыграл главную роль.

Об этом пишет Daily Mail.

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С новой прической актера заметили папарацци во время обеда в лондонском ресторане Pret A Manger.

Звезда "Венома" продемонстрировал свое тело в татуировках перед премьерой стартующей в июне ленты "Байкеры".

Том подчеркнул спортивную фигуру черной облегающей футболкой и брюками чинос цвета хаки. Актер дополнил образ темными солнцезащитными очками, черно-белыми кроссовками Nike и стильными часами.

Том Гарди побрил голову.
Британский актер Том Харди. Фото: GoffPhotos
Том Гарди "спалился" с вейпом
Британский актер Том Харди. Фото: GoffPhotos
Том Гарди сменил прическу
Британский актер Том Харди. Фото: GoffPhotos
Том Гарди отдыхает в Лондоне
Британский актер Том Харди. Фото: GoffPhotos

Лента "Байкеры" рассказывает о развитии мотоклуба Среднего Запада, который за десятилетие превратился с места сбора местных аутсайдеров в наиболее опасную банду. Драматический триллер выйдет в кинотеатрах 21 июня.

Напомним, звезда Малефисенты кардинально изменила прическу. А также раньше Фокс поразила синим цветом волос.

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