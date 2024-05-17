Том Гарди побрил голову.

Том Харди кардинально изменил образ накануне премьеры новой ленты — фото
Харизматичный британский актер Том Харди сменил имидж. Звезда "Венома" побрил голову накануне премьеры драматического триллера "Байкеры", в котором он сыграл главную роль.
Об этом пишет Daily Mail.
Том Харди стал еще более дерзким
С новой прической актера заметили папарацци во время обеда в лондонском ресторане Pret A Manger.
Звезда "Венома" продемонстрировал свое тело в татуировках перед премьерой стартующей в июне ленты "Байкеры".
Том подчеркнул спортивную фигуру черной облегающей футболкой и брюками чинос цвета хаки. Актер дополнил образ темными солнцезащитными очками, черно-белыми кроссовками Nike и стильными часами.
Лента "Байкеры" рассказывает о развитии мотоклуба Среднего Запада, который за десятилетие превратился с места сбора местных аутсайдеров в наиболее опасную банду. Драматический триллер выйдет в кинотеатрах 21 июня.
Напомним, звезда Малефисенты кардинально изменила прическу. А также раньше Фокс поразила синим цветом волос.
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