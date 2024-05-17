Том Гарди побрил голову.

Британский актер Том Харди. Фото: Reuters

Харизматичный британский актер Том Харди сменил имидж. Звезда "Венома" побрил голову накануне премьеры драматического триллера "Байкеры", в котором он сыграл главную роль.

Об этом пишет Daily Mail.

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С новой прической актера заметили папарацци во время обеда в лондонском ресторане Pret A Manger.

Звезда "Венома" продемонстрировал свое тело в татуировках перед премьерой стартующей в июне ленты "Байкеры".

Том подчеркнул спортивную фигуру черной облегающей футболкой и брюками чинос цвета хаки. Актер дополнил образ темными солнцезащитными очками, черно-белыми кроссовками Nike и стильными часами.

Британский актер Том Харди. Фото: GoffPhotos

Британский актер Том Харди. Фото: GoffPhotos

Британский актер Том Харди. Фото: GoffPhotos

Британский актер Том Харди. Фото: GoffPhotos

Лента "Байкеры" рассказывает о развитии мотоклуба Среднего Запада, который за десятилетие превратился с места сбора местных аутсайдеров в наиболее опасную банду. Драматический триллер выйдет в кинотеатрах 21 июня.

Напомним, звезда Малефисенты кардинально изменила прическу. А также раньше Фокс поразила синим цветом волос.