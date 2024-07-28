Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Том Холланд подарил Зендее хвостатого "защитника" — фото arrow

Том Холланд подарил Зендее хвостатого "защитника" — фото

28 июля 2024 12:03
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Том Холланд и Зендея завели собачку — фото
Актриса Зендея и актер Том Холланд. Фото: instagram.com/tom_holland_zendaya/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Звезда "Человека-паука" Том Холланд был замечен с новым членом семьи. Любимый Зендеи выгуливал щенка добермана.

Об этом сообщает The Sun.

Читайте также:

У Тома Холланда и Зендеи "пополнение" в семье

Актер, который ныне участвует в съемках "Ромео и Джульетта" в Вест-Энде, был замечен на прогулке по Лондону с щенком. Том Холланд и Зендея взяли собаку породы добермана по имени Дафна. Собаку назвали в честь бабушки Зендеи.

Нового члена семьи они взяли в компании Protection Dogs Worldwide, который специализируется на семейных охранных собаках.

Том Голланд подарил Зендее хвостатого "защитника" - фото - фото 1
Актер Том Холланд с доберманом. Фото: TillenDove
Актер Том Голланд на прогулке. Фото: TillenDove
Актер Том Холланд на прогулке. Фото: TillenDove

Напомним, Зендея снялась в стильной фотосессии. А также эксперт по языку тела рассказал о том, кто в отношениях актеров главный.

фото зарубежные звезды домашние питомцы Зендея Том Холланд выгуливание собак

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд