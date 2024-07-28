Том Холланд и Зендея завели собачку — фото

Том Холланд подарил Зендее хвостатого "защитника" — фото
28 июля 2024 12:03
Актриса Зендея и актер Том Холланд. Фото: instagram.com/tom_holland_zendaya/
Звезда "Человека-паука" Том Холланд был замечен с новым членом семьи. Любимый Зендеи выгуливал щенка добермана.
Об этом сообщает The Sun.
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Актер, который ныне участвует в съемках "Ромео и Джульетта" в Вест-Энде, был замечен на прогулке по Лондону с щенком. Том Холланд и Зендея взяли собаку породы добермана по имени Дафна. Собаку назвали в честь бабушки Зендеи.
Нового члена семьи они взяли в компании Protection Dogs Worldwide, который специализируется на семейных охранных собаках.
Напомним, Зендея снялась в стильной фотосессии. А также эксперт по языку тела рассказал о том, кто в отношениях актеров главный.
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