Том Холланд та Зендея завели песика — фото

Акторка Зендея та актор Том Голланд. Фото: instagram.com/tom_holland_zendaya/

Зірку "Людини-павука" Том Холланд помітили із новим членом родини. Коханий Зендеї вигулював цуценя добермана.

Про це повідомляє The Sun.

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Актора, який нині бере участь у зйомках "Ромео і Джульєтта" у Вест-Енді, був помічений на прогулянці по Лондону із з цуценям. Том Холланд і Зендея взяли собаку породи доберман на ім'я Дафна. Собаку назвали на честь бабусі Зендеї.

Нового члена родини вони взяли у компанії Protection Dogs Worldwide, яка спеціалізується на сімейних охоронних собаках.

Актор Том Голланд з доберманом. Фото: TillenDove

Актор Том Голланд на прогулянці. Фото: TillenDove

Нагадаємо, Зендея знялась у стильній фотосесії. А також експерт з мови тіла розповів про те, хто у стосунках акторів є головним.