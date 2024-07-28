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Том Голланд подарував Зендеї хвостатого "захисника" — фото

28 липня 2024 12:03
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Том Холланд та Зендея завели песика — фото
Акторка Зендея та актор Том Голланд. Фото: instagram.com/tom_holland_zendaya/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Зірку "Людини-павука" Том Холланд помітили із новим членом родини. Коханий Зендеї вигулював цуценя добермана.

Про це повідомляє The Sun.

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Актора, який нині бере участь у зйомках "Ромео і Джульєтта" у Вест-Енді, був помічений на прогулянці по Лондону із з цуценям. Том Холланд і Зендея взяли собаку породи доберман на ім'я Дафна. Собаку назвали на честь бабусі Зендеї. 

Нового члена родини вони взяли у компанії Protection Dogs Worldwide, яка спеціалізується на сімейних охоронних собаках.

Том Голланд подарував Зендеї хвостатого "захисника" — фото - фото 1
Актор Том Голланд з доберманом. Фото: TillenDove
Актор Том Голланд на прогулянці. Фото: TillenDove
Актор Том Голланд на прогулянці. Фото: TillenDove

Нагадаємо, Зендея знялась у стильній фотосесії. А також експерт з мови тіла розповів про те, хто у стосунках акторів є головним.

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