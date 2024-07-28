Том Холланд та Зендея завели песика — фото

Том Голланд подарував Зендеї хвостатого "захисника" — фото
28 липня 2024 12:03
Акторка Зендея та актор Том Голланд. Фото: instagram.com/tom_holland_zendaya/
Зірку "Людини-павука" Том Холланд помітили із новим членом родини. Коханий Зендеї вигулював цуценя добермана.
Про це повідомляє The Sun.
Читайте також:
У Том Холланда та Зендеї "поповнення" в родині
Актора, який нині бере участь у зйомках "Ромео і Джульєтта" у Вест-Енді, був помічений на прогулянці по Лондону із з цуценям. Том Холланд і Зендея взяли собаку породи доберман на ім'я Дафна. Собаку назвали на честь бабусі Зендеї.
Нового члена родини вони взяли у компанії Protection Dogs Worldwide, яка спеціалізується на сімейних охоронних собаках.
Нагадаємо, Зендея знялась у стильній фотосесії. А також експерт з мови тіла розповів про те, хто у стосунках акторів є головним.
Читайте Новини.LIVE!