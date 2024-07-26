Зендея посетила вечеринку перед Олимпийскими Играми.

Зендея ошеломила блестящим платьем на вечеринке перед Олимпиадой
Звезда "Дюны" и "Эфории" Зендея посетила вечеринку накануне церемонии открытия Олимпийских Игр. Она выбрала изысканное платье от Louis Vuitton.
Об этом сообщили British Vogue.
Зендея посетила вечеринку Олимпийских Игр
Мировые звезды приехали в Париж, чтобы посетить вечеринку в канун церемонии открытия Олимпийских Игр в Fondations Louis Vuitton. Событие организовал Фарелл Уильямсон и директор LVMH Бернар Арно.
Одной из ожидаемых гостей стала кинозвезда Зендея, прибывшая в черном слип-платье от Louis Vuitton. К образу она добавила и миниатюрную сумочку от этого же бренда.
Напомним, певица Селин Дион выступит на Олимпийских играх 2024 года. Ранее Джиджи Хадид раскритиковали из-за фотосессии в спортивном стиле.
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