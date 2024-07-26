Зендея посетила вечеринку перед Олимпийскими Играми.

Американская актриса Зендея. Фото: instagram/britishvogue

Звезда "Дюны" и "Эфории" Зендея посетила вечеринку накануне церемонии открытия Олимпийских Игр. Она выбрала изысканное платье от Louis Vuitton.

Об этом сообщили British Vogue.

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Зендея посетила вечеринку Олимпийских Игр

Мировые звезды приехали в Париж, чтобы посетить вечеринку в канун церемонии открытия Олимпийских Игр в Fondations Louis Vuitton. Событие организовал Фарелл Уильямсон и директор LVMH Бернар Арно.

Одной из ожидаемых гостей стала кинозвезда Зендея, прибывшая в черном слип-платье от Louis Vuitton. К образу она добавила и миниатюрную сумочку от этого же бренда.

Американская актриса Зендея в Париже. Фото: instagram/britishvogue

Зендея надела Louis Vuitton на вечеринку перед Олимпиадой. Фото: instagram/britishvogue

Напомним, певица Селин Дион выступит на Олимпийских играх 2024 года. Ранее Джиджи Хадид раскритиковали из-за фотосессии в спортивном стиле.