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Том Холланд заинтриговал заявлением об участии в съемках "Человека-паука"

23 апреля 2024 09:06
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Том Голланд заинтриговал заявлением об участии в съемках "Человека-паука"
Актер Том Холланд. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Том Холланд подтвердил, что точно вернется в четвертую часть серии фильмов о "Человеке-пауке". 27-летний актер сыграл супергероя Marvel в трех фильмах: "Возвращение домой" 2017 года, "Далеко от дома" 2019 года и "Нет дороги домой" 2021 года.

Об этом пишет Daily Mail.

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Том также появлялся в фильмах "Капитан Америка: Гражданская война", "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Завершение" как "человек-паук". Том поделился мыслями во время выступления на Международном кинофестивале Sands в Сент-Эндрюсе, Шотландия.

 

"Простой ответ заключается в том, что я всегда хотел бы сниматься в фильмах о "Человеке-пауке". Я обязан своей жизнью и карьерой Человеку-пауку. Так что простой ответ: да. Я всегда хочу делать больше. Третий фильм был настолько особенным во многих отношениях, что нам нужно убедиться, что мы поступаем правильно. Все хотят, чтобы это произошло. Но мы хотим быть уверенными, что не переусердствуем с теми же вещами", — добавил он.

Режиссер Сэм Рэйми недавно рассказал о слухах о том, что Том может вернуться к будущему фильму, но заявил, что не слышал ничего официального от Marvel о проекте.

Напомним, стало известно, сыграет ли Роберт Дауни-младший "железного человека". А ранее Зендея поразила ярким образом на красной дорожке.

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Том Холланд
"Человек–паук"

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