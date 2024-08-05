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Том Круз подогрел слухи о романе с молодой певицей

5 августа 2024 13:32
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Тома Круза закрутил новый роман с молодой певицей.
Голливудский актер Том Круз. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Звезда ленты "Миссия невыполнима" Том Круз подогрел слухи о романе с певицей Викторией Канал. Их дружба переросла в романтические отношения.

Об этом пишет Page Six.

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Актера заподозрили в романе с 25-летней испанской певицей Викторией Каналз, с которой он познакомился на музыкальном фестивале.

По информации источников, пара впервые встретилась на музыкальном фестивале Гластонбери в Англии в начале этого года.

Девушка присоединилась к хедлайнерам фестиваля Coldplay на сцене. В это время Круз наблюдал за ними из VIP-зоны. Отмечается, что их дружба переросла в романтические отношения несколько недель назад.

"Том пригласил Викторию посмотреть, как он снимает фильм на целый день, и это не то, что он делает для своих случайных друзей", — рассказал источник газеты Sun.

"Казалось бы, маловероятно, что они станут чем-то большим, чем друзья, но они практически неразлучны", — добавил источник.

Через несколько дней после знакомства на Гластонбери певица сопровождала голливудского актера на премьере фильма "Твистерс" в Лондоне, и даже присоединилась к нему в вертолете по дороге на мероприятие. Позже пару заметили, когда они вместе гуляли по городу и смеялись.

У Тома Круза новый роман
Испанская певица Виктория Каналз. Фото: Reuters
Том Круз закрутил роман с молодой певицей
Испанская певица Виктория Каналз с Томом Крузом. Фото: Instagram/@victoriacanal

Слухи о новом романе Круза появились после того, как он расстался с 36-летней русской светской львицей Эльсиной Хайровой в начале этого года.

Напомним, друзья Тома Круза рассказали о его романе с россиянкой. А раньше мы писали, что Том Круз выступит на Играх в Париже.

роман Том Круз Англия отношения певица

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