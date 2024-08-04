Закрытие Олимпиады-2024 — Том Круз готовится к сложному трюку

Том Круз удивит зрелищным трюком на церемонии закрытия Олимпиады-2024
Известный голливудский актер Том Круз выполнит трюк на закрытии Олимпиады в Париже. По слухам, артист готовится прыгнуть с парашюта.
Об этом сообщает TMZ.
Том Круз будет закрывать Олимпиаду в Париже
Источники сообщили TMZ, что Круз спустится с парашютом с вершины Стад де Франс, приземлится на поле стадиона с официальным олимпийским флагом, после чего телевизионная трансляция перейдет к ранее записанному фильму, первые две минуты которого покажут перелет 62-летнего актера в Соединенных Штатах, а затем он прыгнет с парашютом к знаку Голливуда.
Круз передаст флаг другим олимпийцам, в том числе велосипедисту, волейболисту и скейтбордисту, во время их путешествия по городу, который будет принимать следующие Олимпийские игры.
Детали церемонии закрытия Олимпиады держатся в тайне, но известно, что мэр Лос-Анджелеса Карен Басс получит олимпийский флаг от мэра Парижа Анн Идальго.
Напомним, актриса Сара Джессика Паркер вместе с семьей посетила Олимпиаду в Париже. А также Ким Кардашьян одела в белье собственного бренда олимпийских спортсменов.
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