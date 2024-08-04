Закрытие Олимпиады-2024 — Том Круз готовится к сложному трюку

Голливудский актер Том Круз. Фото: instagram.com/tomcruise/

Известный голливудский актер Том Круз выполнит трюк на закрытии Олимпиады в Париже. По слухам, артист готовится прыгнуть с парашюта.

Об этом сообщает TMZ.

Читайте также:

Том Круз будет закрывать Олимпиаду в Париже

Источники сообщили TMZ, что Круз спустится с парашютом с вершины Стад де Франс, приземлится на поле стадиона с официальным олимпийским флагом, после чего телевизионная трансляция перейдет к ранее записанному фильму, первые две минуты которого покажут перелет 62-летнего актера в Соединенных Штатах, а затем он прыгнет с парашютом к знаку Голливуда.

Круз передаст флаг другим олимпийцам, в том числе велосипедисту, волейболисту и скейтбордисту, во время их путешествия по городу, который будет принимать следующие Олимпийские игры.

Том Круз проделает сложный трюк на Играх. Фото: instagram.com/tomcruise/

Детали церемонии закрытия Олимпиады держатся в тайне, но известно, что мэр Лос-Анджелеса Карен Басс получит олимпийский флаг от мэра Парижа Анн Идальго.

Напомним, актриса Сара Джессика Паркер вместе с семьей посетила Олимпиаду в Париже. А также Ким Кардашьян одела в белье собственного бренда олимпийских спортсменов.