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Жорсткі рамки — як Том Круз тримає бездоганну форму супергероя на сьомому десятку

4 серпня 2024 08:34
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Зіркова дієта: Том Круз тримає бездоганну форму супергероя на сьомому десятку
Актор Том Круз. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Цього літа Том Круз був завітав на Вемблі для Тейлор Свіфт, на Гластонбері для Coldplay, Вімблдоні для тенісу та в Парижі на Олімпійські ігри. Але для зірки фільму "Місія нездійсненна" не було ні фестивальних фалафелів, ні полуниці з вершками, ні навіть шампанського на Єлисейських полях. Актор стежить за фігурою.

Про це пише Daily Mail.

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Жорстка дієта Тома Круза, розроблена Девідом Бекхемом 

Журналісти дізналися, що що 62-річний актор просить зазвичай приготувати на пару білу рибу та овочі — без соусу, олії та масла. Такої дієти знаменитість дотримується, куди б він не пішов.

 

Актор Том Круз
Актор Том Круз. Фото: Reuters

 

Алкоголь теж заборонено. Кінозірка сказав, що секрет його успіху полягає в тому, що він працює більше, ніж будь-хто інший, і прокидається о 5:30 ранку, щоб піти в спортзал.

Раніше стало відомо, що замість трьох основних прийомів їжі на день зірка обирає 15 невеликих перекусів. Том обирає фрукти, які допомагають зменшити тривогу порівняно з чіпсами чи шоколадом. Він споживав лише 1 200 калорій на день у рамках дієти, розробленої Девідом Бекхемом. Уникаючи солодких закусок, фаст-фуду та вуглеводів, Том віддає перевагу стравам, смаженим на грилі, і стравам, приготовленим за низької температури, які готує для нього його особистий шеф-кухар.

Приготування їжі за низьких температур краще, ніж за високої температури, яка пов’язана з прискореним старінням і хронічним запаленням тканин. Том віддає перевагу таким продуктам, як чорний шоколад із лососем, сирий овес, чорниця, імбир, буряк, брокколі, оливкова олія, помідори та шпинат.

 

Актор Том Круз не дозволяє собі алкоголь
Актор Том Круз не дозволяє собі алкоголь. Фото: Reuters

 

Він також стежить за тим, щоб були насичені антиоксидантами продукти, такі як фрукти, горіхи та овочі, які також є протизапальними за своєю природою, і доповнює свій раціон додатковими вітамінами та мінералами.

Нагадаємо, друзі Тома Круза розповіли про його роман з росіянкою. А раніше ми писали, що донька Тома Круза позбулася його прізвища.

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