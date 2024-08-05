Тома Круза закрутив новий роман із молодою співачкою — фото обраниці

Голлівудський актор Том Круз. Фото: Reuters

Зірка стрічки "Місія нездійсненна" Том Круз підігрів чутки про роман з співачкою Вікторією Канал. Їх дружба переросла у романтичні стосунки.

Про це пише Page Six.

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Актора запідозрили у романі із 25-річною іспанською співачкою Вікторією Каналз, з якою він познайомився на музичному фестивалі.

За інформацією джерел, пара вперше зустрілася на музичному фестивалі Гластонбері в Англії на початку цього року.

Дівчина приєдналася до хедлайнерів фестивалю Coldplay на сцені. В цей час Круз спостерігав за ними з VIP-зони. Зазначається, що їхня дружба переросла в романтичні стосунки декілька тижнів тому.

"Том запросив Вікторію подивитися, як він знімає фільм, на цілий день, і це не те, що він робить для своїх випадкових друзів", — розповіло джерело газети Sun.

"Здавалося б, малоймовірно, що вони стануть чимось більшим, ніж друзі, але вони практично нерозлучні", — додало джерело.

Через кілька днів після знайомства на Гластонбері співачка супроводжувала голлівудського актора на прем'єрі фільму "Твістерс" у Лондоні, і навіть приєдналася до нього в гелікоптері по дорозі на захід. Пізніше пару помітили, коли вони разом гуляли містом і сміялися.

Іспанська співачка Вікторія Каналз. Фото: Reuters

Іспанська співачка Вікторія Каналз з Томом Крузом. Фото: Instagram/@victoriacanal

Чутки про новий роман Круза з'явилися після того, як він розлучився з 36-річною російською світською левицею Ельсіною Хайровою на початку цього року.

Нагадаємо, друзі Тома Круза розповіли про його роман з росіянкою. А раніше ми писали, що Том Круз виступить на Іграх у Парижі.