Тома Круза закрутив новий роман із молодою співачкою — фото обраниці

Том Круз підігрів чутки про роман з молодою співачкою
Зірка стрічки "Місія нездійсненна" Том Круз підігрів чутки про роман з співачкою Вікторією Канал. Їх дружба переросла у романтичні стосунки.
Про це пише Page Six.
Тома Круза підозрюють у новому романі
Актора запідозрили у романі із 25-річною іспанською співачкою Вікторією Каналз, з якою він познайомився на музичному фестивалі.
За інформацією джерел, пара вперше зустрілася на музичному фестивалі Гластонбері в Англії на початку цього року.
Дівчина приєдналася до хедлайнерів фестивалю Coldplay на сцені. В цей час Круз спостерігав за ними з VIP-зони. Зазначається, що їхня дружба переросла в романтичні стосунки декілька тижнів тому.
"Том запросив Вікторію подивитися, як він знімає фільм, на цілий день, і це не те, що він робить для своїх випадкових друзів", — розповіло джерело газети Sun.
"Здавалося б, малоймовірно, що вони стануть чимось більшим, ніж друзі, але вони практично нерозлучні", — додало джерело.
Через кілька днів після знайомства на Гластонбері співачка супроводжувала голлівудського актора на прем'єрі фільму "Твістерс" у Лондоні, і навіть приєдналася до нього в гелікоптері по дорозі на захід. Пізніше пару помітили, коли вони разом гуляли містом і сміялися.
Чутки про новий роман Круза з'явилися після того, як він розлучився з 36-річною російською світською левицею Ельсіною Хайровою на початку цього року.
Нагадаємо, друзі Тома Круза розповіли про його роман з росіянкою. А раніше ми писали, що Том Круз виступить на Іграх у Парижі.
Читайте Новини.LIVE!