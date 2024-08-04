Закриття Олімпіади-2024 — Том Круз готується до складного трюку

Голлівудський актор Том Круз. Фото: instagram.com/tomcruise/

Відомий голлівудський актор Том Круз виконає трюк на закритті Олімпіади в Парижі. За чутками, артист готується стрибнути з парашута.

Про це повідомляє TMZ.

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Джерела повідомили TMZ, що Круз спуститься з парашутом з вершини Стад де Франс, приземлиться на поле стадіону з офіційним олімпійським прапором, після чого телевізійна трансляція перейде до раніше записаного фільму, перші дві хвилини якого покажуть переліт 62-річного актора до Сполучених Штатів, а потім він стрибне з парашутом до знаку Голлівуду.

Круз передасть прапор іншим олімпійцям, в тому числі велосипедисту, волейболісту і скейтбордисту, під час їхньої подорожі містом, що прийматиме наступні Олімпійські ігри.

Том Круз виконає складний трюк на Іграх. Фото: instagram.com/tomcruise/

Деталі церемонії закриття Олімпіади тримаються в таємниці, але відомо, що мер Лос-Анджелеса Карен Басс отримає олімпійський прапор від мера Парижа Анн Ідальго.

Нагадаємо, акторка Сара Джессіка Паркер разом з родиною відвідала Олімпіаду у Парижі. А також Кім Кардаш'ян одягнула у білизну власного бренду олімпійських спортсменів.