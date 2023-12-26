Как Тоня Матвиенко впервые встретила Арсена Мирзояна — певица честно рассказала

Певица Тоня Матвиенко с мужем Арсеном Мирзояном на концерте. Фото: Instagram Арсена Мирзояна

Известная украинская певица Тоня Матвиенко раскрыла интересные подробности супружеской жизни с певцом Арсеном Мирзояном. Дочь народной артистки и певицы Нины Матвиенко призналась, как впервые встретилась со своим мужем.

Об этом Тоня Матвиенко рассказала во время интервью каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Как Тоня Матвиенко впервые встретилась с Арсеном Мирзояном

Популярная артистка вспомнила, как Арсен Мирзоян впервые приехал к ней в гости. Оказывается, сделала первый шаг именно певица, написавшая ему в социальной сети Facebook. Кроме того, Тоня Матвиенко назвала своего мужа реализованной мечтой.

"Мы с ним списались в Facebook, и он ко мне в гости приехал. Я написала, чего он спит. Я просто не знала, что он приедет. Мечта — это человек, о котором ты мечтаешь, а он уже существует. Реализованная мечта", — признается известная украинская певица Тоня Матвиенко.

Певица Тоня Матвиенко на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Также артистка рассказала о том, что ее больше всего раздражает в Арсене Мирзояне, с которым она вместе уже 12 лет. Призналась Тоня также и в том, что ее мужа бесит в ней. Впрочем, как говорит певица, она точно знает, что они любят друг друга даже много лет спустя.

"Бывает его слишком много, а я иногда люблю побыть одна со своими мыслями. Он приходит говорить, петь, на уши садится. Он бывает очень разным. Арсена бесит, когда я ною. Что-то мне все не так, что я всем недовольна, что мне мало внимания, романтики. Мы с Арсеном 12 лет вместе, но точно знаю, что любовь у нас еще есть", — также добавила популярная артистка.

Что Тоня Матвиенко говорит о своем муже Арсене Мирзояне

Не так давно украинская певица ответила на слова в сети, что ее муж Арсен Мирзоян — альфонс. Тоня достаточно лаконично заявила о том, действительно ли это так. Она отметила, что у ее любимого больше денег, чем у нее.

Тоня Матвиенко со своим мужем Арсеном Мирзояном. Фото: Instagram Арсена Мирзояна

Также певица ответила на обвинения людей в сети в том, что ее отец переехал на дачу именно после того, как она привела в дом своих родителей Арсена.

"Поверьте, у него еще больше денег, чем у меня с мамой. У отца с мамой свои проблемы. Не из-за меня, поверьте", — заявила Тоня Матвиенко в интервью.

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