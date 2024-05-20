Тоня Матвиенко трогательно поздравила Арсена Мирзояна с 46-летием

Тоня Матвиенко трогательно поздравила своего мужа с днем рождения
Певец, финалист шоу "Голос країни" Арсен Мирзоян отметил день рождения. В понедельник, 20 мая, ему исполнилось 46 лет. По этому поводу одной из первых звездного именинника поздравила его жена, певица Тоня Матвиенко.
Соответствующая публикация появилась в ее соцсетях.
День рождения Арсена Мирзояна
Тоня Матвиенко опубликовала общие архивные фотографии с разных лет. А на титульную поставила портретное фото возлюбленного, на котором он смотрит в пол.
"Поздравляю тебя, Арсен, с твоим днем. Я тебе желаю всего, что есть в мире хорошего, прекрасного, светлого, чтобы все было твое. Будь счастлив и здоров! Ты мой гений. Я тебя очень люблю", — написала Тоня.
Арсен лаконично ответил в комментариях: "Спасибо, моя Бусинка. Люблю тебя". Свои поздравления под публикацией Тони также оставили телеведущая Соломия Витвицкая и певец, военнослужащий Виталий Козловский.
В то же время, звездный уроженец Запорожья опубликовал на своей странице фото, на котором он умиротворенно смотрит в окно.
"Мне 46. 3D — мое все! Жена (дружина на украинском. — Ред.), дети, друзья. Всем простил и даже себе", — написал Арсен Мирзоян.
Напомним, ранее мы писали, что возлюбленная рэпера Позитива, которую он недавно рассекретил, поздравила его с днем рождения. Также мы рассказывали, что певец, композитор Миша Крупин начал сольную карьеру.
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