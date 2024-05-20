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Тоня Матвиенко трогательно поздравила своего мужа с днем рождения

20 мая 2024 21:21
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Тоня Матвиенко трогательно поздравила Арсена Мирзояна с 46-летием
Музыкальные исполнители Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко. Фото: Instagram/tonya_matvienko
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Певец, финалист шоу "Голос країни" Арсен Мирзоян отметил день рождения. В понедельник, 20 мая, ему исполнилось 46 лет. По этому поводу одной из первых звездного именинника поздравила его жена, певица Тоня Матвиенко.

Соответствующая публикация появилась в ее соцсетях.

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Тоня Матвиенко опубликовала общие архивные фотографии с разных лет. А на титульную поставила портретное фото возлюбленного, на котором он смотрит в пол.

"Поздравляю тебя, Арсен, с твоим днем. Я тебе желаю всего, что есть в мире хорошего, прекрасного, светлого, чтобы все было твое. Будь счастлив и здоров! Ты мой гений. Я тебя очень люблю", — написала Тоня.

Арсен лаконично ответил в комментариях: "Спасибо, моя Бусинка. Люблю тебя". Свои поздравления под публикацией Тони также оставили телеведущая Соломия Витвицкая и певец, военнослужащий Виталий Козловский.

В то же время, звездный уроженец Запорожья опубликовал на своей странице фото, на котором он умиротворенно смотрит в окно.

"Мне 46. 3D — мое все! Жена (дружина на украинском. — Ред.), дети, друзья. Всем простил и даже себе", — написал Арсен Мирзоян.

Напомним, ранее мы писали, что возлюбленная рэпера Позитива, которую он недавно рассекретил, поздравила его с днем рождения. Также мы рассказывали, что певец, композитор Миша Крупин начал сольную карьеру.

День рождения
соцсети
Тоня Матвиенко
украинские звезды
Арсен Мирзоян

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