ТОП-10 самых крутых украинских песен 2023 года

DOROFEEVA. Фото: стопкадр из клипа "Люблю, но не совсем"

В этом году исполнители выпускали новые украиноязычные треки и находили своего слушателя. Стало известно, какие композиции больше всего понравились украинцам.

Рейтинг из 10 самых популярных песен среди украинцев опубликовали на радио "Проминь".

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