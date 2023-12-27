ТОП-10 самых крутых украинских песен 2023 года
27 декабря 2023 15:52
DOROFEEVA. Фото: стопкадр из клипа "Люблю, но не совсем"
В этом году исполнители выпускали новые украиноязычные треки и находили своего слушателя. Стало известно, какие композиции больше всего понравились украинцам.
Рейтинг из 10 самых популярных песен среди украинцев опубликовали на радио "Проминь".
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