ТОП-5 фільмів з Тімоті Шаламе

Тімоті Шаламе у фільмі "Вонка". Фото: стопкадр з фільму

Популярний актор Тімоті Шаламе сьогодні святкує свій 28 день народження. З цього приводу хочемо пригадати його найкращі ролі в фільмах.

Новини.LIVE зібрав 5 найцікавіших стрічок актора.

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Маленькі жінки

Це екранізація знаменитого американського роману Луїзи Мей Олкотт. Фільм розповідає історію абсолютно різних сестер, які дорослішають і шукають своє місце у важкому світі.

Дівчата Марч, Джо, Мег, Емі та Бет живуть у занедбаному маєтку в штаті Массачусетс часів Громадянської війни у США. Вони чекають на батька з фронту і тим часом закохуються в сусідського хлопчика Теодора.

Цим Теодором і став Тімоті Шаламе. Він потрапляє у романтичні стосунки, перепетії, теж шукає своє місце під сонцем і врешті-решт вибирає одну з сестер.

Дюна

Неймовірна екранізація романа-бестселера "Дюна" Френка Герберта. Твір розповідає історію про пустельну планету Арракіс, де видобуваються унікальні речовини — прянощі. У центрі сюжету — життя молодого Пола Атріда, якому визначено долею назавжди змінити імперію та природу Дюни.

Головного героя зіграв Тімоті Шаламе. Йому вдалося передати образ "обраного" та заворожити глядачів коханням його героя з дівчиною-фріменкою. Її зіграла Зендея.

Продовження фільму вже вийде незабаром, проте поки що можна насолодитися переглядом першої частини.

Вонка

Нещодавно відбулась прем'єра довгоочікуваної нової інтерпританції повісті британського письменника Роальда Дала "Чарлі і шоколадна фабрика", написаної в 1964 році.

Новим Вонкою став Тімоті Шаламе, хоча публіка спочатку і сприйняла це дуже скептично. Адже блискучий тріумф Джонні Деппа, який у свій час зіграв вже зрілого Вонку у фільмі "Чарлі і шоколадна фабрика", був надзвичайний.

Актору вдалося вразити глядачів, незважаючи на їхні упередження, адже він вдало розповів історію молого фокусника і шоколатьє. Дивакуватість, наївність, доброта та неймовірна любов до шоколаду — Шаламе зумів передати ці головні риси книжкового персонажа.

Звичайно, новий подих повітря отримав і образ Умпа-Лумпи. Він вже став улюбленцем у соцмережах.

Король

Тімоті Шаламе зіграв молодого англійського короля Генріха V, що зійшов на престол в часи Столітньої війни. Фільм знятий за мотивами п’єси Вільяма Шекспіра.

Події розгортаються на початку XV століття. Столітня війна між Англією і Францією лише набирає обертів. Принц Вельський Хел далекий від політики і навіть не задивляється на місце свого батька, короля Генріха IV. Вільний час він до безпам'ятства напивається зі своїм другом, сером Фальстафом.

Однак після смерті молодшого брата, якому повинна була дістатись батьківська корона, юний принц знехотя сідає на трон монарха...

Назви мене своїм ім'ям

Мелодраматична історія про кохання, стосунки з рідними та дорослішання.

На півночі Італії сімнадцятирічний хлопець Еліо проводить літо на віллі батьків. Вони спілкуються та читають книжки, зокрема філософські казки. До батька приїжджає нахабний американський аспірант Олівер, який змінює життя Еліо...

Раніше ми писали, що друга частина "Дюни" вражає масштабом війни та катастроф.

Нагадаємо про створення воскової фігури Тімоті Шаламе у Музеї мадам Тюссо.