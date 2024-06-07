"Холостяк" Александр (Терен) Будько назвал три книги, которые читает сейчас

Военный, блоггер и главный герой популярного шоу "Холостяк" Александр (Терен) Будько. Фото: скриншот с интервью

Военный, блогер и главный герой популярного шоу "Холостяк" Александр (Терен) Будько посетил XII Международный фестиваль Книжный Арсенал. Ветеран войны поделился тремя книгами, которые недавно прочитал и объяснил, что именно ему понравилось в этих произведениях.

Об этом он рассказал в комментарии Новини.LIVE.

Читайте также:

Что читает "Холостяк" Александр (Терен) Будько

"Способный ученик" Стивен Кинг

Книга рассказывает увлекательную историю о талантливом писателе, который оказывается вовлеченным в темные и загадочные события, связанные с его учеником, обладающим странными способностями.

"Викинг Ивар" Поль дю Шаю

Это увлекательная историческая сага, повествующая о жизни и приключениях легендарного викинга Ивара Рагнарссона. Книга представляет его отважные подвиги, битвы и стремления к власти в суровых условиях средневековья. В увлекательной смеси сражений, измен и страсти автор оживляет мир викингов, погружая читателя в их кровавую и эпическую историю.

"Имя розы" Умберто Эко

Детективный роман, действия которого разворачиваются в средневековом монастыре. Главные герои, монах Уильям из Баскервиля и его ученик Адсо, сталкиваются с серией загадочных убийств, связанных с древними тайнами. Параллельно с расследованием автор затрагивает вопросы религии, философии и политики, создавая многогранный и глубокий роман.

Обычно Александр читает книги во время путешествий по Украине и Европе.

"Часто на чтение не хватает времени. Читаю, когда еду в дороге, в путешествиях, но дома очень редко", — признался ветеран.

Военный, блоггер и главный герой популярного шоу "Холостяк" Александр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

Военный, блоггер и главный герой популярного шоу "Холостяк" Александр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

Больше всего Александру Будько понравилась книга "Имя розы" Умберто Эко. Он отметил, что в этом историческом детективе интересна сюжетная линия. Новый "Холостяк" узнал из нее много нового о периоде Средневековья.

Напомним, мы писали о том, что украинский защитник Александр Терен признался, какое свидание было для него лучшим. А также герой шоу "Холостяк-13" Александр Терен принял участие в соревнованиях по триатлону.