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Топ-3 книг від нового "Холостяка" Олександра Терена

7 червня 2024 17:05
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
"Холостяк" Олександр (Терен) Будько назвав три книги, які читає зараз
Військовий, блогер та головний герой популярного шоу "Холостяк" Олександр (Терен) Будько. Фото: скриншот з інтерв'ю
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Військовий, блогер та головний герой популярного шоу "Холостяк" Олександр (Терен) Будько відвідав XII Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал. Ветеран війни поділився трійкою книжок, які нещодавно прочитав  та пояснив, що саме йому сподобалося в цих творах.

Про це він розповів в коментарі Новини.LIVE.

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Що читає "Холостяк" Олександр (Терен) Будько

"Здібний учень" Стівен Кінг

Книга розповідає захопливу історію про талановитого письменника, який виявляється втягнутим у темні й загадкові події, пов'язані з його учнем, що має дивні здібності.

"Вікінг Івар" Поль дю Шаю

Це захоплива історична сага, що розповідає про життя і пригоди легендарного вікінга Івара Рагнарссона. Книга представляє його відважні подвиги, битви і прагнення до влади в суворих умовах середньовіччя. У захопливій суміші битв, зрад і пристрасті автор оживляє світ вікінгів, занурюючи читача в їхню криваву й епічну історію.

"Ім'я рози" Умберто Эко

Детективний роман, дія якого розгортається в середньовічному монастирі. Головні герої, чернець Вільям з Баскервіля і його учень Адсо, стикаються із серією загадкових убивств, пов'язаних із древніми таємницями. Паралельно з розслідуванням автор торкається питань релігії, філософії та політики, створюючи багатогранний і глибокий роман.

Зазвичай Олександр читає книжки під час мандрівок Україною та Європою.

"Часто на читання не вистачає часу. Читаю коли їду в дорозі, в подорожах, але дома дуже рідко", — зізнався ветеран.

Топ-3 книг від нового "Холостяка" Олександра Терена - фото 1
Військовий, блогер та головний герой популярного шоу "Холостяк" Олександр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/
Топ-3 книг від нового "Холостяка" Олександра Терена - фото 2
Військовий, блогер та головний герой популярного шоу "Холостяк" Олександр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

Найбільше Олександру Будько сподобалась книга "Ім'я рози" Умберто Эко. Він зазначив про те, що у цьому історичному детективі цікава сюжетна лінія. Новий "Холостяк" дізнався із неї багато нового про період Середньовіччя.

Нагадаємо, ми писали про те, що український захисник Олександр Терен зізнався, яке побачення було для нього найкращим. А також герой шоу "Холостяк-13" Олександр Терен взяв участь у змаганнях з тріатлону. 

книги
Київ
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Олександр "Терен" Будько
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