ТОП-5 фильмов из Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе в фильме "Вонка". Фото: стопкадр из фильма

Популярный актер Тимоти Шаламе сегодня отмечает свой 28-й день рождения. По этому поводу мы хотим вспомнить его лучшие роли в фильмах.

Новости.LIVE собрал 5 самых интересных картин актера.

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Маленькие женщины

Это экранизация знаменитого американского романа Луизы Мэй Олкотт. Фильм рассказывает историю совершенно разных сестер, которые взрослеют и ищут свое место в тяжелом мире.

Девушки Марч, Джо, Мэг, Эми и Бет живут в заброшенном имении в штате Массачусетс времен Гражданской войны в США. Они ждут отца с фронта и в это время влюбляются в соседского мальчика Теодора.

Этим Теодором и стал Тимоти Шаламе. Он попадает в романтические отношения, петли, тоже ищет свое место под солнцем и в конце-концов выбирает одну из сестер.

Дюна

Невероятная экранизация романа-бестселлера "Дюна" Фрэнка Герберта. Произведение рассказывает историю о пустынной планете Арракис, где добываются уникальные вещества — пряности. В центре сюжета — жизнь молодого Пола Атрида, которому определена судьба навсегда изменить империю и природу Дюны.

Главного героя сыграл Тимоти Шаламе. Ему удалось передать образ "избранного" и заворожить зрителей любовью его героя с девушкой-фрименкой. Ее сыграла Зендея.

Продолжение фильма уже выйдет в скором времени , однако пока можно насладиться просмотром первой части.

Вонка

Недавно состоялась премьера долгожданной новой интерпретации повести британского писателя Роальда Дала "Чарли и шоколадная фабрика", написанной в 1964 году .

Новым Вонкой стал Тимоти Шаламе, хотя публика поначалу и восприняла это очень скептически. Ведь блестящий триумф Джонни Деппа, в свое время сыгравший уже зрелого Вонка в фильме "Чарли и шоколадная фабрика", был необыкновенным.

Актеру удалось поразить зрителей, несмотря на их предубеждения, ведь он удачно рассказал историю молодого фокусника и шоколатье. Чудаковатость, наивность, доброта и невероятная любовь к шоколаду — Шаламе сумел передать эти главные черты книжного персонажа.

Конечно, новое дыхание воздуха получил и образ Умпа-Лумпы. Он уже стал любимцем в соцсетях.

Король

Тимоти Шаламе сыграл молодого английского короля Генриха V, взошедшего на престол во времена Столетней войны. Фильм снят по мотивам пьесы Уильяма Шекспира.

События разворачиваются в начале XV века. Столетняя война между Англией и Францией только набирает обороты. Принц Вельский Хел далек от политики и даже не заглядывается на место своего отца, короля Генриха IV. В свободное время он до беспамятства напивается со своим другом, сэром Фальстафом.

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Ранее мы писали, что вторая часть "Дюны" поражает масштабом войны и катастроф.

Напомним о создании восковой фигуры Тимоти Шаламе в Музее мадам Тюссо.