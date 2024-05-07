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Топ-модель Кара Делевинь разделась для рекламы культовой сумки

7 мая 2024 15:52
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Кара Делевинь обнажилась для рекламы Stella McCartney.
Британская актриса и модель Кара Делевинь. Фото: instagram.com/caradelevingne/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная британская актриса и модель Кара Делевинь обнажилась для рекламной компании известного британского бренда Stella McCartney. Звезда прикрыла свои прелести огромной сумкой.

Соответствующими снимками модель поделилась на своей странице Instagram.

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Модель снялась в рекламной кампании бренда Stella McCartney с культовой сумкой Falabella, которая производится без использования продуктов животного происхождения.

Делевинь позировала перед камерой топлес. При этом обнаженную грудь она прикрыла лишь изогнутой в локте рукой, которая держала ручку сумки в виде цепи.

На другом кадре модель без белья спряталась за женским аксессуаром.

"Революционная тогда и сейчас, Falabella устанавливает новый стандарт роскоши без кожи, но с таким же качеством и долговечностью, как и изделия из животных. Ежегодно индустрия моды убивает более 1 миллиарда животных ради кожи (PETA), что негативно влияет на окружающую среду, ведь животноводство является причиной 80% вырубки лесов в Амазонии (WWF) и 14,5% мировых выбросов парниковых газов (ФАО). Falabella никогда не наносила вреда ни одному существу и является веганской вплоть до клея", — говорится в сообщении компании.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Stella McCartney (@stellamccartney)

Напомним, диджейка Пэрис Гилтон примерила роль обольстительной Барби в рекламе энергетика. А певица Бейонсе в дерзких нарядах похвасталась обнаженными ягодицами.

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