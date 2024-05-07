Кара Делевинь обнажилась для рекламы Stella McCartney.

Топ-модель Кара Делевинь разделась для рекламы культовой сумки
Известная британская актриса и модель Кара Делевинь обнажилась для рекламной компании известного британского бренда Stella McCartney. Звезда прикрыла свои прелести огромной сумкой.
Соответствующими снимками модель поделилась на своей странице Instagram.
Кара Делевинь снялась для модного бренда
Модель снялась в рекламной кампании бренда Stella McCartney с культовой сумкой Falabella, которая производится без использования продуктов животного происхождения.
Делевинь позировала перед камерой топлес. При этом обнаженную грудь она прикрыла лишь изогнутой в локте рукой, которая держала ручку сумки в виде цепи.
На другом кадре модель без белья спряталась за женским аксессуаром.
"Революционная тогда и сейчас, Falabella устанавливает новый стандарт роскоши без кожи, но с таким же качеством и долговечностью, как и изделия из животных. Ежегодно индустрия моды убивает более 1 миллиарда животных ради кожи (PETA), что негативно влияет на окружающую среду, ведь животноводство является причиной 80% вырубки лесов в Амазонии (WWF) и 14,5% мировых выбросов парниковых газов (ФАО). Falabella никогда не наносила вреда ни одному существу и является веганской вплоть до клея", — говорится в сообщении компании.
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