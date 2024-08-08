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Травмированный в ДТП сын разбил сердце Брэду Питту

8 августа 2024 08:14
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Травмированный в ДТП сын разбил сердце Брэду Питту
Актер Брэд Питт. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Брэд Питт чувствует себя совершенно беспомощным, его сын до сих пор отказывается от какого-либо контакта с ним, пока он приходит в себя после ужасной велосипедной аварии. Мама Пакса, Анджелина Джоли, рядом с ним.

Об этом пишет Daily Mail.

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Пакса Джоли-Питта выписали из больницы после того, как он врезался на электровелосипеде в заднюю часть автомобиля, остановившегося на красный свет на бульваре Лос-Фелиз в Лос-Анджелесе 29 июля.

 

Сын Анджелины Джоли Пакс
Сын Анджелины Джоли Пакс. Фото: BACKGRID

 

Новый свидетель аварии рассказал ужасные подробности о "сложной травме", полученной 20-летним парнем, и подтвердил, что он не был в шлеме. Теперь он начинает долгий путь выздоровления и физиотерапии. Согласно источникам, Пакс "не желает никаких обращений" от своего "удрученного папы" 60-летнего Брэда Питта, хотя "разбитый горем" голливудский актер полон решимости помочь всеми возможными способами.

Брэд также хочет, чтобы ему не отвечали "молчанием" на вопрос о здоровье сына.

Источник добавил: "Бред не знает, что делать, потому что он ничего не может, это разрывает сердце".

Но другой инсайдер утверждал, что Брэд не предпринимал никаких шагов, чтобы увидеть Пакса.

 

Актриса Анджелина Джоли с дочерью
Актриса Анджелина Джоли с дочерью. Фото: Reuters

 

Они сказали: "Бред не пытался увидеться с Паксом. Он не прилагал для этого усилий. Последние восемь лет Анджелина воспитывала детей одна. Они любят свою маму. Все, чего хочет Анджелина, — это мира, но он полон решимости продолжать бороться с ней и винить всех, кроме себя, в ситуации, в которой он сейчас оказался".

Представитель Брэда отказался от комментариев.

Актер был "расстроен" тем, что не смог поговорить со своим сыном после аварии.

"Бред очень расстроен, когда узнает, что кто-то из детей пострадал, и чувствует себя совершенно бессильным, потому что он вообще ничего не может сделать. Отец хочет пойти в больницу или позвонить ему по телефону. Он столько раз пытался, но дети не отвечают на его звонки. Его руки связаны. Брэд не считает, что Пакс должен был ездить на скутере без шлема — он должен быть в машине", — говорит источник.

Оскароносная актриса Анджелина Джоли была рядом с сыном после его госпитализации.

Другой свидетель сказал, что они увидели его бездыханным на земле, и он пришел в себя только после того, как прибыла команда парамедиков.

Пакс, как и несколько его братьев и сестер, отделился от своего знаменитого отца.

В 2020 году парень назвал своего отца "придурком мирового класса", который заставляет его четырех младших детей "дрожать от страха" в посте, опубликованном ко Дню отца.

В 2007 году Анджелина усыновила Пакса из приюта в Хошимине, Вьетнам. Ему было три года, и его биологическая мать зависела от героина. В следующем году Брэд официально усыновил его.

Сообщается, что Пакс близок к своим братьям и сестрам. Парень является братом Меддокса, Захары, Шайло, и близнецов Нокса и Вивьен.

Анджелина Джоли Брэд Питт авария зарубежные звезды

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