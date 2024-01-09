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Тринчер гневно "наехала" на Морозюк из-за скандала с Гринкевичами

9 января 2024 17:44
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Тринчер гневно "наехала" на Морозюк из-за скандала с Гринкевичами
Блогер Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Все больше звезд возмущаются по поводу коррупционного скандала вокруг семьи Гринкевичей. Своими мыслями на этот счет поделилась блогер Анна Тринчер.

Соответствующий пост появился в ее социальной сети.

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Звезда на этот раз обратила внимание не на скандальных отца и сына, обвиняемых в коррупции, а на художницу Соню Морозюк, обрученную с Романом Гринкевичем. Тринчер возмутилась обращением Морозюк к своим фолловерам по поводу скандала. Художница заявила, что не знала о делах будущего свекра и жениха, и вообще "влюбилась в Ромчика почти сразу. Мы в отношениях 5 месяцев, из них два месяца помолвлены…".

 

Блогер Анна Тринчер прокомментировала скандал о хищении бюджета. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Блогер Анна Тринчер прокомментировала скандал о хищении бюджета. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

 

Блогер Анна Тринчер прокомментировала скандал о хищении бюджета. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Блогер Анна Тринчер прокомментировала скандал о хищении бюджета. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

 

Блогер Анна Тринчер прокомментировала скандал о хищении бюджета. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Блогер Анна Тринчер прокомментировала скандал о хищении бюджета. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

"Я против безосновательного хейта, я сама его неоднократно переживала и знаю, как это болезненно. Неделю не комментировать шокирующую ситуацию, чтобы выдать пост в стиле "моя хата с краю, ничего не знаю, потому что у меня другие семейные ценности..." — это абсурд, когда твой будущий супруг с семьей обворовывает наших ребят, которые прикрывают своей жизнью их же задницу, а потом покупают себе имущество на кровавые деньги — для меня здесь нет места "Я не могу это комментировать, потому что это отец моего Ромчика", — говорит блогер.

Тринчер удивлена, что Морозюк долго не видела правды, которую старательно скрывали в ее будущей семье.

"То есть он до сих пор ее Ромчик. Выбор есть у каждого, мне бы очень хотелось верить в то, что она просто жертва обстоятельств...Соне 24 года, и за этот юный возраст ей удалось добиться незаурядного успеха — я не могу себе представить ситуацию, где она ничего не знала и не видела в течение полугода и решается сказать "да" этому человеку", — сказала певица.

Игоря Гринкевича задержали сотрудники ГБР при попытке дать взятку в 500 тысяч долларов главе Главного следственного управления ГБР, чтобы силовики вернули изъятое имущество из его компаний. Известно, что его фирмы выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды более чем на 1,5 млрд грн.

Напомним, выставку Сони Морозюк закрыли после громкого скандала с ее женихом.

Раньше мы писали, как реагируют украинцы на пост художницы.

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