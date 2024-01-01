Тринчер показала, как проводит первый день нового года наедине

Певица Анна Тринчер. Фото: Instagram/annatrincher_official

Прошлый год выдался для певицы Анны Тринчер не простой. Она разводится с блогером, бизнесменом Александром Волошиным. Чтобы сконцентрировать мысли на будущем, 22-летняя звезда провела 1 января наедине.

Об этом она рассказала в сториз своего Instagram.

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Певица устроила церемонию чаепития, во время которой думала о прошлом и планировала будущее. По словам Тринчер, очень резкий внутренний скачок не дал возможности привыкать к себе новой.

"Я до сих пор моментами смотрю на себя через зеркало прошлого отражения, а я уже другая. Этот скачок породил во мне две личности. Прошла еще не ушла, а нынешняя еще не прижилась", - призналась Тринчер.

Певица Анна Тринчер. Скриншоты: Instagram/annatrincher_official

В 2024 году Тринчер хочет найти баланс между этими двумя, по ее словам, личностями. А также принять себя такой, какой она есть. Чтобы немного разбавить атмосферу, певица показала свой ужин, основными ингредиентами которого стали гречневая каша, кабачковая икра и мясо.

Скриншот: Instagram/annatrincher_official

Напомним, ранее мы писали, как певица Оля Полякова едва не сгорела на Новый год. Также мы рассказывали, что после новости о разводе Анна Тринчер показала седые волосы.