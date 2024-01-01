Трінчер показала, як проводить перший день нового року наодинці

Співачка Анна Трінчер. Фото: Instagram/annatrincher_official

Минулий рік видався для співачки Анни Трінчер не простим. Вона розлучається з блогером, бізнесменом Олександром Волошиним. Аби сконцентрувати думки на майбутнє, 22-річна зірка провела 1 січня наодинці.

Про це вона розповіла в сторіз свого Instagram.

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Співачка влаштувала церемонію чаювання, під час якої думала про минуле та планувала майбутнє. За словами Трінчер, дуже різкий внутрішній стрибок не дав можливості звикати до себе нової.

"Я до сих пір, моментами, дивлюсь на себе через дзеркало минулого відображення, а я вже інша. Цей стрибок породив в мені дві особистості. Минула ще не пішла, а теперішня ще не прижилась", — зізналась Трінчер.

Співачка Анна Трінчер. Скриншоти: Instagram/annatrincher_official

2024 року Трінчер хоче знайти баланс між цими двома, за її словами, особистостями. А також прийняти себе такою, якою вона є. Аби трохи розбавити атмосферу, співачка показала свою вечерю, основними інгредієнтами якої стали гречана каша, кабачкова ікра та м’ясо.

Скриншот: Instagram/annatrincher_official

Нагадаємо, раніше ми писали, як співачка Оля Полякова ледве не згоріла на Новий рік. Також ми розповідали, що після новини про розлучення Анна Трінчер показала сиве волосся.