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Тринчер рассказала, сколько стоит ее выступление на Новый год

20 декабря 2023 11:23
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Тринчер рассказала, сколько стоит ее выступление на Новый год
Певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Известная певица и блогер Анна Тринчер открыла тайну ее сценического гонорара на новогодние праздники. Звезда говорит, что раньше зарабатывала больше.

Об этом певица эксклюзивно рассказала Новини.LIVE.

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Украинская певица и блогер-миллионница Анна Тринчер поделилась с нашими журналистами планами на новогоднюю ночь. Певица еще раздумывает стоит ли ей тратить праздники на работу.

"Я пока думаю. Еще не определилась, но на данный момент планов работать нет", — ответила звезда.

Анна Тринчер на концерте. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Анна Тринчер на концерте. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Анна Тринчер поделилась информацией, что гонорары не вернулись. Цена на ее выступление стала меньше, чем была до 24 февраля 2022 года.

"Просто доллар сейчас другой. Цены вернулись, но это меньше, чем до войны, потому что изменился курс доллара", — прокомментировала певица и добавила, что сейчас ее кормит инфлюэнсерский доход.

Конкретную сумму гонорара на праздники не озвучила, но рассказала, что сильно увеличила ее.

"На Новый год я увеличила прайс в три раза. Хочу работать так, чтобы классные деньги заработать или не работать", — смеется Тринчер.

Анна Тринчер
Анна Тринчер не планирует работать по праздникам. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что Анна Тринчер в меху на голое тело похвасталась роскошными бриллиантами.

Ранее Тринчер с Волошиным не смогли подать документы на развод.

Недавно певица выпустила новый трек "Колоски".

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