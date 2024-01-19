Тринчер отреагировала на откровение Волошина об их разводе

Певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

На днях блогер Александр Волошин заявил, что у него снова начали появляться чувства к своей бывшей жене, певице Анне Тринчер. В эфире "Він вона шоу" он объяснил, что причины их развода — его психическое расстройство.

Тринчер отреагировала на слова бывшего супруга в социальной сети.

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Александр рассказал, что Анна полностью посвятила себя ему и изменилась. Однако после развода Тринчер стала больше внимания уделять себе.

"Мы разошлись из-за моего психического расстройства. Аня полностью всю себя вложила в то, чтобы восстановить меня, и забыла о себе. То есть частично потеряла себя. Сейчас я уже вижу, что через месяц после того, как мы разошлись, она начинает заново себя находить" , — прокомментировал блогер.

Волошин говорит, что снова видит в Тринчер ту девушку, в которую влюбился, поэтому у него начинают появляться чувства к ней. Блогер предполагает, что они, возможно, возобновят свои отношения и будут вместе.

Анна Тринчер отметила, что надеется, что ее история кому-то поможет, как следует вести себя в отношениях.

Певица Анна Тринчер прокомментировала свой развод с Волошиным. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Певица Анна Тринчер прокомментировала свой развод с Волошиным. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

"Я надеюсь, что история моего кризиса и собственной трансформации станет для вас очень поучительной. Девочки, делаем выводы, учимся на чужих ошибках", — сказала звезда.

Певица Анна Тринчер прокомментировала свой развод с Волошиным. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Певица Анна Тринчер прокомментировала свой развод с Волошиным. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Певица Анна Тринчер прокомментировала свой развод с Волошиным. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Певица Анна Тринчер прокомментировала свой развод с Волошиным. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Тринчер говорит, что сделала бы все снова так же, ведь в этом и есть смысл любви и семейного партнерства.

"Но теперь я очень осмотрительна к мужчинам...я смотрю на их поступки и слушаю их жизненные ценности. Я перестала романтизировать их...я точно знаю, что мне не нужно. В мою жизнь точно придет тот самый духовный партнер, у которого будет такая глубина внутреннего мира, сознания, и мы будем любить друг друга и усиливать во всех направлениях» , — говорит звезда.

Артистка сделала выводы после развода.

"Саша — был моим кармическим партнером. Именно благодаря нашим отношениям я пошла в духовность и любовь к себе. Я увидела, насколько сильной я могу быть, и что даже на самом дне — я все равно буду выбирать трудный путь, верный себе и своим ценностям", — комментирует Анна.

Напомним, Тринчер гневно "наехала" на Морозюк из-за скандала с Гринкевичами.

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