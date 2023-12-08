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Тринчер с Волошиным не смогли подать документы на развод

8 декабря 2023 14:37
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Тринчер с Волошиным не смогли подать документы на развод
Блогер Анна Тринчер с Александром Волошиным. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Певица Анна Тринчер недавно объявила о разводе с бизнесменом Александром Волошиным. Вчера бывшая пара должна была официально оформить развод, но план не реализовался.

Об этом сообщила сама Анна Тринчер в социальной сети.

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Гневным сториз поделилась Тринчер с подписчиками. Анна признается, что, когда с бывшим мужем приехали в ЗАГС, учреждение было закрыто.

 

Блогер Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Блогер Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

 

Блогер Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Блогер Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

 

Блогер Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Блогер Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

"Сегодня пришли в ЗАГС. "Санитарный день", пздц (которого не было, когда мы звонили и узнавали рабочие часы). Меня очень бесит система развода, — говорит блогер и добавляет, — какой нах*ин санитарный день, о котором никто не знал. Причем, туда пришло много людей и все они развернулись и уехали домой".

Артистка сообщила, что во время войны развестись онлайн нельзя, поэтому через месяц им с Волошиным снова придется ехать в ЗАГС.

Напомним, заплаканная Тринчер рассказала, когда она рассталась с Волошиным.

Ранее Волошин резко отреагировал на интервью Ефросининой с Тринчер.

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