Анна Тринчер рассказала, почему сожалеет об интервью с Машей Ефросининой.

Украинская певица Анна Тринчер. Фото: стоп-кадр шоу "Okay Eva"

Украинская певица Анна Тринчер сожалеет о словах, которые сказала во время разговора с телеведущей и блогером Машей Ефросининой. Она была уверена, что получит хейт из-за своих высказываний о сборах и дорогом автомобиле.

Об этом звезда рассказала в шоу "Okay Eva".

Читайте также:

Анна Тринчер ждала хейт после выхода ее интервью с Машей Ефросининой

Анна Тринчер считает, что совершила несколько ошибок во время разговора с Машей Ефросининой. Было неправильно говорить о том, что она не выставляет сборы в сториз, потому что это портит статистику.

"Это правда, оно съедает статистику, но это невозможно для меня как для инфлюэнсера на сегодняшний день, во время войны, просто делать вид, что этого не существует. Это моя страна и мой долг!" — рассказала артистка.

Звезда извиняется за свои слова и действительно так больше не думает. Она заверила, что понимает, какую ответственность имеет перед своей аудиторией.

Кроме этого, Тринчер думала, что получит много негативных комментариев из-за конфликтного момента относительно подаренного автомобиля Porsche. Ведь в интервью она заявила, что нормально во время войны покупать дорогие машини. Однако, к ее удивлению, поклонники не отвернулись, а наоборот поддержали ее. Также в защиту встал и бывший муж блогер Александр Волошин.

Напомним, рэпер Позитив высказался по поводу его совместного трека с певицей Анной Тринчер. Также артистка недавно выпустила пылкий клип с новым парнем, работавшим в порноиндустрии.