Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Триумфатор премии — фильм "Оппенгеймер" выиграл пять статуэток на "Золотом глобусе" arrow

Триумфатор премии — фильм "Оппенгеймер" выиграл пять статуэток на "Золотом глобусе"

8 января 2024 10:50
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Триумфатор премии — фильм "Оппенгеймер" выиграл пять статуэток на "Золотом глобусе"
Фильм "Оппенгеймер". Фото: стоп-кадр с видео
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Фильм Кристофера Ноламана "Оппенгеймер" все-таки обошел розовую ленту "Барби". Он выиграл пять номинаций на "Золотом глобусе" и точно стал самой крутой премьерой года. 

"Оппенгеймер" собрал наибольшее количество наград на "Золотом глобусе"

Триумфатором премии "Золотой глобус" стал фильм "Оппенгеймер". Он победил в пяти номинациях.

Читайте также:

Режиссер Кристофер Нолан получил статуэтки в номинациях "лучший драматический фильм" и "лучшая режиссура".

Актер Киллиан Мерфи сыграл "лучшую мужскую главную роль". Он воспроизвел на экране историческую фигуру ученого-изобретателя атомного оружия Роберта Оппенгеймера.

Композитор Людвиг Йоранссон, создавший саундрек фильма, победил в "лучшей музыке к фильму". Также статуэтку получил Роберт Дауни-Младший за "лучшую роль второго плана". Он сыграл Льюиса Штрауса, приобщенного к созданию атомной бомбы.

Фильм "Оппенгеймер". Фото: стоп-кадр с видео
Фильм "Оппенгеймер". Фото: стоп-кадр с видео

"Оппенгеймер" рассказывает историю создания смертоносного оружия для всего человечества

Фильм показывает историю создания ядерной бомбы. В основу сюжета легла книга "Американский Прометей".

Физик-изобретатель Роберт Оппенгеймер становится главным в важном исследовании. Он участвует в Манхэттенском проекте, где занимается разработкой двух бомб, которые позже военные США сбросят на территории Хиросимы и Нагасаки.

Ученого тут же прозвали "отцом ядерной бомбы". После первого испытания под кодовым названием "Тринити" Оппенгеймер был сильно поражен. Его сознание начинает изменяться из-за страшных последствий изобретения...

Ранее мы писали о чрезвычайных образах звезд на премии "Золотой глобус 2024".

Также голливудская звезда повторила образ культовой актрисы на Золотом Глобусе .

Читайте также о Дженнифер Энистон, похваставшейся культовой прической Рэйчел из "Друзей" на премии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

Актуальное по теме