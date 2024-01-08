Триумфатор премии — фильм "Оппенгеймер" выиграл пять статуэток на "Золотом глобусе"

Фильм "Оппенгеймер". Фото: стоп-кадр с видео

Фильм Кристофера Ноламана "Оппенгеймер" все-таки обошел розовую ленту "Барби". Он выиграл пять номинаций на "Золотом глобусе" и точно стал самой крутой премьерой года.

"Оппенгеймер" собрал наибольшее количество наград на "Золотом глобусе"

Триумфатором премии "Золотой глобус" стал фильм "Оппенгеймер". Он победил в пяти номинациях.

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Режиссер Кристофер Нолан получил статуэтки в номинациях "лучший драматический фильм" и "лучшая режиссура".

Актер Киллиан Мерфи сыграл "лучшую мужскую главную роль". Он воспроизвел на экране историческую фигуру ученого-изобретателя атомного оружия Роберта Оппенгеймера.

Композитор Людвиг Йоранссон, создавший саундрек фильма, победил в "лучшей музыке к фильму". Также статуэтку получил Роберт Дауни-Младший за "лучшую роль второго плана". Он сыграл Льюиса Штрауса, приобщенного к созданию атомной бомбы.

Фильм "Оппенгеймер". Фото: стоп-кадр с видео

"Оппенгеймер" рассказывает историю создания смертоносного оружия для всего человечества

Фильм показывает историю создания ядерной бомбы. В основу сюжета легла книга "Американский Прометей".

Физик-изобретатель Роберт Оппенгеймер становится главным в важном исследовании. Он участвует в Манхэттенском проекте, где занимается разработкой двух бомб, которые позже военные США сбросят на территории Хиросимы и Нагасаки.

Ученого тут же прозвали "отцом ядерной бомбы". После первого испытания под кодовым названием "Тринити" Оппенгеймер был сильно поражен. Его сознание начинает изменяться из-за страшных последствий изобретения...

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