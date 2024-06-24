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Это не было тайной — Илон Маск прокомментировал рождение 12 ребенка

24 июня 2024 11:41
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Илон Маск прокомментировал рождение 12 детей
Бизнесмен Илон Маск. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Бизнесмен Илон Маск прокомментировал новости о появлении на свет двенадцатого ребенка от коллеги Шион Зилис. По его словам, это совсем не было секретом, однако выпускать после рождения малыша "пресс-релиз" было бы странно.

Об этом пишет Page Six.

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Имя и пол малыша неизвестны. У 52-летнего Илона Маска 12 детей. Шесть из них родились от его первой супруги, писательницы Джастин Уилсон, первенец Маска, сын Невада, умер от синдрома внезапной детской смерти еще в детстве, трое от певицы Граймс трое от Шион Зилис. У Маска могут быть еще и другие дети, о которых пока неизвестно.

 

Мама 12 ребенка Илона Маска
Мама 12 ребенка Илона Маска. Фото: социальные сети

 

"Что касается "тайного рождения", то это ложь. Все наши друзья и родственники знают. То, что мы не выпустили пресс-релиз, что было бы странно, не означает, что все было в тайне", — заявил миллиардер.

Маск активно поддерживает движение пронаталистов, сторонники которого выступают против абортов и повышения рождаемости. А недавно вышел материал, в котором его сотрудницы рассказали о домаганиях и о том, что Маск склонял как минимум одну из них родить от него детей. Когда женщина отказалась, ее рабочие отношения с начальником испортились.

Маск, являющийся одним из самых богатых людей в мире, борется со своей бывшей возлюбленной Граймс за уменьшение алиментов на их троих детей. Певица раньше тоже говорила, что он забрал к себе их старшего сына.

Напомним, мама Илона Маска снялась для модного глянца. А раньше мы писали, что звезда "Сумерек" прокомментировал рождение дочери.

Илон Маск
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