Это семейное — Алина Гросу прокомментировала слухи о пластических операциях

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Певица Алина Гросу решила ответить на откровенные вопросы подписчиков. Не обошлось без темы пластических операций, в которых артистку часто подозревают.

Расставила все точки над "і" звезда в своих социальных сетях.

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Гросу начала с того, что своей белоснежной улыбкой обязана качественной зубной пасте, а не винирам, как некоторые думают. Звезда полностью довольна состоянием своих зубов.

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

"У меня нет виниров. Я хотела поставить виниры, но у меня зубы в нормальном состоянии. Когда я обратилась к стоматологу и спросила, нужно ли, мне сказали: "возможно", но перед этим нужно поносить брекеты. Сейчас я не хочу ставить виниры возможно, со временем подумаю, сейчас смотрю на свою улыбку, и думаю, "нормально так", — комментирует Гросу.

Традиционно подписчики спросили о пышных формах артистки. Фоловеры поинтересовались, увеличивала ли звезда бюст.

"Ну какая пластика? Там разве не видно, что грудь своя? У меня она не как шарики, у меня нормальная своя грудь, это семейное, у всех большой бюст, это такая наша особенность. Можно обратиться внимание ну мою маму, я даже с ней пока не сравнюсь, но когда будут свои дети, она еще больше вырастет, и я даже немного этого боюсь", — говорит певица.

Напомним, Алина Гросу ошеломила откровенными фото в купальнике.

Ранее Алина Гросу призналась, готова ли стать мамой.