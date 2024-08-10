Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Цымбалюк развеял слухи об отношениях с Денисенко — есть ли что-то между ними arrow

Цымбалюк развеял слухи об отношениях с Денисенко — есть ли что-то между ними

10 августа 2024 00:19
Галина Войтенко - Редактор
Отношения Тараса Цымбалюка и Натальи Денисенко — есть ли что-то между актерами
Украинский актер Тарас Цымбалюк на интервью. Фото: скриншот с YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Украинский актер театра, кино и телевидения Тарас Цымбалюк дал откровенное интервью. В нем герой сериала сериала "Спіймати Кайдаша" честно признался, какие у него отношения с актрисой, режиссером и телеведущей Натальей Денисенко.

Об этом Тарас Цымбалюк рассказал на интервью Алине Шаманской в YouTube.

Читайте также:

Тарас Цымбалюк об отношениях с Натальей Денисенко

Известный украинский актер решил ответить на слухи, которые распространяются вокруг него и его коллеги по съемочным площадкам Натальей Денисенко. В частности, Тарас Цымбалюк признался, какие отношения между ними на сегодняшний день.

Тарас Цымбалюк и Алина Шаманская во время интервью
Тарас Цымбалюк и Алина Шаманская во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Оказывается, Тарас и Наталья знакомы уже около 12 лет, но исключительно как друзья, не больше. По словам актера, он всегда хочет помогать Наталье, поэтому между ними очень теплые взаимоотношения.

"Я Наталью знаю лет 12, для меня Наталья — это человек, которому хочется помочь. У нас такие отношения выстроились. Мы не смотрим друг на друга как на с*ксуальный объект, но так сейчас получилось, что мы с Натальей в одном проекте, в другом", — признается Тарас Цымбалюк.

Слухи о романе Тараса Цымбалюка и Натальи Денисенко

Украинские актеры очень часто встречаются на одной съемочной площадке, демонстрируя на публику свою довольно близкую связь. Поэтому в сети начали появляться слухи о том, что между Натальей и Тарасом что-то большее, чем просто рабочие отношения.

Тарас Цымбалюк с Наталией Денисенко на спектакле
Тарас Цымбалюк с Натальей Денисенко на спектакле. Фото: Instagram Натальи Денисенко

Однако, Наталья замужем за актером Андреем Фединчиком, с которым воспитывает семилетнего сына Андрея. А вот Тарас в начале войны развелся и уже вступил в новые отношения с бизнесвумен Светланой Готочкиной.

Напомним, мы писали о том, что украинский актер Тарас Цымбалюк попал в громкий скандал из-за российских песен.

Раньше мы рассказывали о том, что актер Тарас Цымбалюк показал, каким он был в школьные годы.

Также мы сообщали о том, что известный актер Тарас Цымбалюк признался, имел ли карьеру в России.

Тарас Цымбалюк Наталья Денисенко шоу-бизнес украинские звезды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:30 Бронирование на предприятиях — сколько процентов можно забронировать

00:07 Женщина в пятый раз родила путем кесарева сечения — львовские врачи провели уникальную операцию

9 августа 2024

23:53 Распространяла коммунистическую символику в соцсетях — как суд наказал пенсионерку

23:53 Американский эксперт заявил, что полученные Украиной F-16 смогут перехватывать российские "Кинжалы"

23:52 Российский город, в котором расположена Курская АЭС, остался без света

23:45 В Китае в одном из портов произошел взрыв на судне

23:30 Зеленский поблагодарил США за новый пакет вооружения

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

23:26 Французская бегунья Зарбо потеряла сознание во время забега на Олимпиаде

Text

23:24 Освобожденный защитник заявил, что власти должны любым путем вернуть пленных

23:12 На Солнце произошла мощная вспышка — от Северной Америки до Гавайев отключилась радиосвязь

00:30 Бронирование на предприятиях — сколько процентов можно забронировать

00:07 Женщина в пятый раз родила путем кесарева сечения — львовские врачи провели уникальную операцию

9 августа 2024

23:53 Распространяла коммунистическую символику в соцсетях — как суд наказал пенсионерку

23:53 Американский эксперт заявил, что полученные Украиной F-16 смогут перехватывать российские "Кинжалы"

23:52 Российский город, в котором расположена Курская АЭС, остался без света

23:45 В Китае в одном из портов произошел взрыв на судне

23:30 Зеленский поблагодарил США за новый пакет вооружения

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

23:26 Французская бегунья Зарбо потеряла сознание во время забега на Олимпиаде

23:12 На Солнце произошла мощная вспышка — от Северной Америки до Гавайев отключилась радиосвязь

23:10 Падение самолета в Бразилии — все 62 человека погибли

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

7 августа 2024
Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

Text

23:24 Освобожденный защитник заявил, что власти должны любым путем вернуть пленных

Text

22:52 Офицер ВСУ поблагодарил Зеленского за возвращение из плена

Text

21:12 Нардеп спрогнозировал несколько сценариев развития событий в Курской области

Text

21:00 Военный ВСУ об ужасах в российском плену, издевательствах и освобождении — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:06 Китай позиционирует себя как альтернативу США — Гриценко объяснила, что об этом свидетельствует

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

17:50 Паника среди россиян и отомстит ли Кремль за Курскую область — эфир Вечір.LIVE

Text

17:24 Военный 47 ОМБр объяснил, какие преимущества Украина имеет из-за наступления на Курскую область

Text

16:53 Стоимость продуктов питания и обязательных платежей в Одессе — результаты опроса

Text

14:38 Через приложение Армия+ не стоит подавать некоторые документы — юрист объяснил почему

Text

13:00 Резкое повышение тарифов на газ в Украине и захват десятков сел в Курской области — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

8 августа 2024

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут