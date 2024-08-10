Отношения Тараса Цымбалюка и Натальи Денисенко — есть ли что-то между актерами

Украинский актер Тарас Цымбалюк на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский актер театра, кино и телевидения Тарас Цымбалюк дал откровенное интервью. В нем герой сериала сериала "Спіймати Кайдаша" честно признался, какие у него отношения с актрисой, режиссером и телеведущей Натальей Денисенко.

Об этом Тарас Цымбалюк рассказал на интервью Алине Шаманской в YouTube.

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Тарас Цымбалюк об отношениях с Натальей Денисенко

Известный украинский актер решил ответить на слухи, которые распространяются вокруг него и его коллеги по съемочным площадкам Натальей Денисенко. В частности, Тарас Цымбалюк признался, какие отношения между ними на сегодняшний день.

Тарас Цымбалюк и Алина Шаманская во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Оказывается, Тарас и Наталья знакомы уже около 12 лет, но исключительно как друзья, не больше. По словам актера, он всегда хочет помогать Наталье, поэтому между ними очень теплые взаимоотношения.

"Я Наталью знаю лет 12, для меня Наталья — это человек, которому хочется помочь. У нас такие отношения выстроились. Мы не смотрим друг на друга как на с*ксуальный объект, но так сейчас получилось, что мы с Натальей в одном проекте, в другом", — признается Тарас Цымбалюк.

Слухи о романе Тараса Цымбалюка и Натальи Денисенко

Украинские актеры очень часто встречаются на одной съемочной площадке, демонстрируя на публику свою довольно близкую связь. Поэтому в сети начали появляться слухи о том, что между Натальей и Тарасом что-то большее, чем просто рабочие отношения.

Тарас Цымбалюк с Натальей Денисенко на спектакле. Фото: Instagram Натальи Денисенко

Однако, Наталья замужем за актером Андреем Фединчиком, с которым воспитывает семилетнего сына Андрея. А вот Тарас в начале войны развелся и уже вступил в новые отношения с бизнесвумен Светланой Готочкиной.

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