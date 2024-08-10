Стосунки Тараса Цимбалюка і Наталки Денисенко — чи є щось між акторами

Український актор Тарас Цимбалюк на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український актор театру, кіно і телебачення Тарас Цимбалюк дав відверте інтерв’ю. У ньому герой серіалу серіалу "Спіймати Кайдаша" чесно зізнався, які в нього стосунки з акторкою, режисеркою і телеведучою Наталкою Денисенко.

Про це Тарас Цимбалюк розповів на інтерв’ю Аліні Шаманській в YouTube.

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Тарас Цимбалюк про стосунки з Наталкою Денисенко

Відомий український актор вирішив відповісти на чутки, які ширяться навколо нього і його колеги по знімальних майданчиках Наталки Денисенко. Зокрема, Тарас Цимбалюк зізнався, які між ними стосунки на сьогоднішній день.

Тарас Цимбалюк і Аліна Шаманська під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Виявляється, Тарас і Наталка знайомі вже близько 12 років, але виключно як друзі, не більше. За словами актора, він завжди хоче допомагати Наталці, тому між ними дуже теплі взаємовідносини.

"Я Наталку знаю років 12, для мене Наталка — це людина, якій хочеться допомогти. У нас такі стосунки вибудувалися. Ми не дивимося один на одного як на с*ксуальний об’єкт, але так зараз вийшло, що ми з Наталкою в одному проєкті, в іншому", — зізнається Тарас Цимбалюк.

Чутки про роман Тараса Цимбалюка і Наталки Денисенко

Українські актори дуже часто зустрічаються на одному знімальному майданчику, демонструючи на публіку свій доволі близький зв’язок. Через це в мережі почали з’являтися чутки стосовно того, що між Наталкою і Тарасом щось більше, ніж просто робочі стосунки.

Тарас Цимбалюк з Наталкою Денисенко на виставі. Фото: Instagram Наталки Денисенко

Однак, Наталка одружена з актором Андрієм Федінчиком, з яким виховує семирічного сина Андрія. А ось Тарас на початку війни розлучився і вже вступив у нові стосунки із бізнесвумен Світланою Готочкіною.

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