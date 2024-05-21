Певица Бритни Спирс находится в плохом состоянии и нуждается в опеке.

Американская певица Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears

Звезда Бритни Спирс продолжает шокировать фанатов неадекватным поведением. Близкие и друзья знаменитости боятся за ее состояние и считают, что она нуждается в опеке.

Об этом пишет TMZ.

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Инсайдеры сообщили, что психическое здоровье Бритни "находилось в упадке с момента окончания опеки". Звезда часто не принимает свое лекарство, употребляет алкоголь и различные наркотики. Это особенно опасно, ведь у нее уже были проблемы с зависимостью от психотропных веществ.

Кроме этого, ее нынешний парень Пол Солиз — ненадежен. Он имеет криминальное прошлое и "руководит его домом и его жизнью".

"Все источники, с которыми мы разговаривали, говорят, что прекращение опеки было огромным заблуждением, хотя они добавляют, что ее отец, Джейми Спирс, больше не был соответствующим человеком, чтобы управлять всем, в основном из-за того, что певица начала его сильно ненавидеть", — говорится в статье.

Отметим, что фанаты Бритни помогли ей освободиться от опеки отца. Это произошло 12 ноября 2021 года.

Впрочем, сейчас девушка не контролирует себя. У нее бывают "резкие перепады настроения, она часто впадает в ярость, заканчивающуюся физическим насилием. Бывают случаи, когда нам говорят, что с ней невозможно общаться, потому что она не может вести рациональный разговор".

Друзья звезды обратились к журналистам, что история получила огласку и над Бритни снова установили опеку.

"Каждый источник, с которым мы говорили, говорит, если дела будут продолжаться так, как они идут, Бритни окажется в серьезной опасности", — отметили в издании.

Напомним, певица Бритни Спирс поскандалила со своим бойфрендом в отеле. Стало известно, что у него много детей от бывших женщин. Также звезда отказалась лечить перелом ноги в больнице. Кроме того, разбила каблуком стекло автомобиля после того, как его отец выиграл суд по возмещению денег.