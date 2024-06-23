Беременная жена Джастина Бибера примерила черное кружево.

Американская модель Гейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Американская модель Гейли Бибер продемонстрировала свой округлый животик в соблазнительном наряде во время прогулки с мужем Джастином Бибером. Жена певца прогулялась по улицам Нью-Йорка в кружевном комбинезоне.

Об этом пишет Daily Mail.

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Модель примеряла полупрозрачный кружевной комбинезон черного цвета. Изысканный образ будущая мама подчеркнула каблуками, завернувшись в длинное черное кожаное пальто.

Волосы Гейли были уложены в элегантную прическу в стиле 1960-х годов.

На левой руке модели сверкало массивное обручальное кольцо с овальной гравировкой, которое подарил ей Джастин. По слухам, оно обошлось в 1,5 миллиона долларов.

Джастин выбрал для себя более повседневный образ. Певец надел оверсайз шорты белого цвета, свитер песочного цвета и бейсболку в тон.

Хейли и Джастин Бибер. Фото: BackGrid

Хейли и Джастин Бибер. Фото: BackGrid

Хейли и Джастин Бибер. Фото: BackGrid

Хейли и Джастин Бибер. Фото: BackGrid

Хейли и Джастин Бибер. Фото: BackGrid

Напомним, беременная Гейли Бибер снялась в рекламе наряда. А раньше Рози Гантингтон-Уайтли снялась в драгоценных аксессуарах.