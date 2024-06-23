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У чорному мереживі та шкірі — вагітна дружина Джастіна Бібера показалася у спокусливому образі

23 червня 2024 08:47
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Вагітна дружина Джастіна Бібера приміряла чорне мереживо — фото
Американська модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Американська модель Гейлі Бібер продемонструвала свій округлий животик у спокусливому вбранні під час прогулянки з чоловіком Джастіном Бібером. Дружина співака прогулялася вулицями Нью-Йорку у мереживному комбінезоні.

Про це пише Daily Mail.

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Дружина Джастіна Бібера підкреслила свій округлий животик

Модель приміряла напівпрозорий мереживний комбінезон чорного кольору. Вишуканий образ майбутня мама підкреслила підборами, загорнувшись у довге чорне шкіряне пальто.

Волосся Гейлі було укладене в елегантну зачіску у стилі 1960-х років.

На лівій руці моделі виблискувала масивна обручка з овальним гравіюванням, яку подарував їй Джастін. За чутками, вона коштувала 1,5 мільйона доларів. 

Джастін обрав для себе більш повсякденний образ. Співак вдягнув оверсайз шорти білого кольору, светр пісочного кольору та бейсболку в тон.

У чорному мереживі та шкірі — вагітна дружина Джастіна Бібера показалася у спокусливому образі - фото 1
Хейлі та Джастін Бібер. Фото: BackGrid
У чорному мереживі та шкірі — вагітна дружина Джастіна Бібера показалася у спокусливому образі - фото 2
Хейлі та Джастін Бібер. Фото: BackGrid
У чорному мереживі та шкірі — вагітна дружина Джастіна Бібера показалася у спокусливому образі - фото 3
Хейлі та Джастін Бібер. Фото: BackGrid
У чорному мереживі та шкірі — вагітна дружина Джастіна Бібера показалася у спокусливому образі - фото 4
Хейлі та Джастін Бібер. Фото: BackGrid
У чорному мереживі та шкірі — вагітна дружина Джастіна Бібера показалася у спокусливому образі - фото 5
Хейлі та Джастін Бібер. Фото: BackGrid

Нагадаємо, вагітна Гейлі Бібер знялася в рекламі вбрання. А раніше Розі Гантінгтон-Вайтлі знялась у коштовних аксесуарах. 

фото
Нью-Йорк
Джастін Бібер
Гейлі Бібер
вагітність
закордонні зірки
стиль
мода-2024

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