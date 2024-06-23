Вагітна дружина Джастіна Бібера приміряла чорне мереживо — фото

Американська модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Американська модель Гейлі Бібер продемонструвала свій округлий животик у спокусливому вбранні під час прогулянки з чоловіком Джастіном Бібером. Дружина співака прогулялася вулицями Нью-Йорку у мереживному комбінезоні.

Про це пише Daily Mail.

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Модель приміряла напівпрозорий мереживний комбінезон чорного кольору. Вишуканий образ майбутня мама підкреслила підборами, загорнувшись у довге чорне шкіряне пальто.

Волосся Гейлі було укладене в елегантну зачіску у стилі 1960-х років.

На лівій руці моделі виблискувала масивна обручка з овальним гравіюванням, яку подарував їй Джастін. За чутками, вона коштувала 1,5 мільйона доларів.

Джастін обрав для себе більш повсякденний образ. Співак вдягнув оверсайз шорти білого кольору, светр пісочного кольору та бейсболку в тон.

Хейлі та Джастін Бібер. Фото: BackGrid

Хейлі та Джастін Бібер. Фото: BackGrid

Хейлі та Джастін Бібер. Фото: BackGrid

Хейлі та Джастін Бібер. Фото: BackGrid

Хейлі та Джастін Бібер. Фото: BackGrid

Нагадаємо, вагітна Гейлі Бібер знялася в рекламі вбрання. А раніше Розі Гантінгтон-Вайтлі знялась у коштовних аксесуарах.