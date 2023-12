В Действии началось голосование за последнего финалиста Нацотбора на Евровидение 2024

Прошлогодние победители группа TVORCHI. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

В Дії началось голосование за одиннадцатого финалиста или финалистку национального отбора на "Евровидение-2024". Опрос продлится с 15 по 21 декабря.

Украинцы могут проголосовать за 11-го финалиста

Принять участие в опросе могут все желающие от 14 лет. Для этого нужно: зайти в приложение Дія; в разделе "Услуги" выбрать "Опрос"; отдать свой голос за одного из 9 кандидатов и кандидаток. Голосовать можно только один раз, изменить свой выбор невозможно.

За 11 место в финале национального отбора соревнуются:

· ANKA — "Палала"

· Carpetman — Endless fight

· KARYOTYPE — Sadness

· KRYLATA — Queen

· PARFENIUK - "Серед вітрів"

· SHÉPA — SUPERNOVA

· STASYA — Rika

· SWOIIA ― Little Angels

· TESLENKO — Lights go up

По результатам опроса сформируют рейтинг, но если участник с наибольшим количеством голосов по веским причинам не сможет принять участие в финале, в него пройдет следующий по списку претендент.

Полный список финалистов обнародуют до 29 декабря.

Финал состоится 3 февраля 2024 в формате телевизионного концерта. Победителя или победительницу определят по результатам голосования жюри и зрителей. Состав звездного жюри финала украинцы также определят путём онлайн-голосования.

В ноябре Суспільне объявило имена и названия песен 10 финалистов национального отбора на "Евровидение-2024". В список попали: alyona alyona & Jerry Heil, Drevo, INGRET, MÉLOVIN, NAHABA, NAZVA, SKYLERR, YAGODY, YAKTAK и Ziferblat.

68-й песенный конкурс "Евровидение", участие в котором примут представители 37 стран, в мае 2024 года будет принимать шведский город Мальмё. Полуфиналы пройдут 7 и 9 мая, а гранд-финал проведут на стадионе Malmö Arena в субботу, 11 мая.

