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В Дії началось голосование за последнего финалиста Нацотбора на Евровидение 2024

15 декабря 2023 14:10
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
В Действии началось голосование за последнего финалиста Нацотбора на Евровидение 2024
Прошлогодние победители группа TVORCHI. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

В Дії началось голосование за одиннадцатого финалиста или финалистку национального отбора на "Евровидение-2024". Опрос продлится с 15 по 21 декабря.

Об этом пишет Суспільне.

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Украинцы могут проголосовать за 11-го финалиста

Принять участие в опросе могут все желающие от 14 лет. Для этого нужно: зайти в приложение Дія; в разделе "Услуги" выбрать "Опрос"; отдать свой голос за одного из 9 кандидатов и кандидаток. Голосовать можно только один раз, изменить свой выбор невозможно.

За 11 место в финале национального отбора соревнуются:
· ANKA — "Палала"
· Carpetman — Endless fight
· KARYOTYPE — Sadness
· KRYLATA — Queen
· PARFENIUK - "Серед вітрів"
· SHÉPA — SUPERNOVA
· STASYA — Rika
· SWOIIA ― Little Angels
· TESLENKO — Lights go up

По результатам опроса сформируют рейтинг, но если участник с наибольшим количеством голосов по веским причинам не сможет принять участие в финале, в него пройдет следующий по списку претендент.

 

Полный список финалистов обнародуют до 29 декабря.
Финал состоится 3 февраля 2024 в формате телевизионного концерта. Победителя или победительницу определят по результатам голосования жюри и зрителей. Состав звездного жюри финала украинцы также определят путём онлайн-голосования.

В ноябре Суспільне объявило имена и названия песен 10 финалистов национального отбора на "Евровидение-2024". В список попали: alyona alyona & Jerry Heil, Drevo, INGRET, MÉLOVIN, NAHABA, NAZVA, SKYLERR, YAGODY, YAKTAK и Ziferblat.

68-й песенный конкурс "Евровидение", участие в котором примут представители 37 стран, в мае 2024 года будет принимать шведский город Мальмё. Полуфиналы пройдут 7 и 9 мая, а гранд-финал проведут на стадионе Malmö Arena в субботу, 11 мая.

Напомним, стало известно, когда состоится финал нацотбора Евровидения 2024 года.

Ранее певица SWOIIA представила трек для Нацотбора Евровидения 2024 года.

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