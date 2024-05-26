На Каннский кинофестиваль были приглашены многие россияне.

Кадр с Каннского кинофестиваля. Фото: instagram.com/festivaldecannes/

В субботу, 25 мая, в Каннах завершился 77-й кинофестиваль. Главную награду — "Золотую пальмовую ветвь" получил фильм Шона Бейкера "Анора", рассказывающий историю любви сына российского олигарха и стриптизерши. Украинцев изрядно возмутило нынешнее мероприятие и выбор кинокритиков.

Соответствующие реакции пользователи опубликовали в соцсети X.

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Один из пользователей соцсети X с именем serialsnewsua сообщил, что в ленте Анора, которая в этом году получила "Золотую пальмовую ветвь", снималось четверо путинистов. Одну из главных ролей сыграл российский актер Юра Борисов, уже засветившийся в пропагандистских фильмах "Калашников" и "Т-34".

Российские пропагандисты на Каннском кинофестивале. Фото: скриншот X

Путинист Кирилл Серебренников, еще с 90-х годов призывавший к уничтожению украинцев, представил на кинофестивале фильм об Эдуарде Лимонове. Еще в 2022 году он активно выступал за снятие санкций с российских олигархов.

Российские пропагандисты на Каннском кинофестивале. Фото: скриншот X

На красной дорожке выдающегося кинособытия также заметили Андрея Бурковского, который "любит" с Путиным играть в хоккей.

Российские пропагандисты на Каннском кинофестивале. Фото: скриншот X

Кроме того, на Канны пригласили режиссера Оливера Стоуна, который поддерживает кровавую политику Кремля и успел поработать на предателя Медведчука.

Многие пользователи поддержали возмущение автора и заметили, что французы пытаются "подружиться" еще с XVII столетия.

"У французов какая-то тотальная любовь к русскому г*вну".

"Там еще собчак была. Фейковая оппозиционерка, которая крестница путина".

"Уже давно такое ощущение, что это "фестиваль российских шм*р в Каннах".

"Ну они находятся в ложном ощущении, что если свиней поощрять общаться и работать в обществе людей, то свиньи станут более человечными".

Украинцы возмущены россиянами на Каннском кинофестивале. Фото: скриншот X

Напомним, недавно объявили победителей украинской музыкальной премии Yuna-2024. Также мы рассказывали, какие звезды появились на красной дорожке Каннского кинофестиваля в платьях от украинских брендов.