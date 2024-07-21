В Украине завершается фестиваль Atlas United-2024.

В Киеве завершается музыкальный фестиваль Atlas United-2024 — фото
В разгар лета в Украине прошел музыкальный фестиваль Atlas United-2024. Организаторы мероприятия в этом году поставили благотворительную цель — собрать более 100 млн гривен на нужды наших военных.
Новини.LIVE также побывали на мероприятии.
Последний день фестиваля Atlas United-2024
В последний день музыкального фестиваля Atlas, который прошел впервые во время полномасштабного вторжения, выступили многие украинские артисты — ONUKA, Сергей Жадан, YAKTAK, Lida Lee, Надя Дорофеева и другие. Хедлайнером мероприятия стала фронтвумен нидерландской группы Within Temptation Шерон ден Адель.
Главному редактору Новини.LIVE Елене Халик удалось попасть в последний день фестиваля на выступление популярной певицы Нади Дорофеевой. На закате звезда анонсировала свой первый сольный концерт во Дворце Спорта.
Надя выступала перед поклонниками в ультракоротких шортах и ярком черно-зеленом топе. Звезда дополнила свой образ объемной укладкой и ярким макияжем.
Напомним, Jerry Heil готовит общий хит с хедлайнерами Atlas United-2024 Within Temptation. А также певица Надя Дорофеева на фестивале объявила о своем предстоящем сольном концерте во Дворце Спорта.
Читайте Новини.LIVE!