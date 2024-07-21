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В Киеве завершается музыкальный фестиваль Atlas United-2024 — фото

21 июля 2024 20:18
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
В Украине завершается фестиваль Atlas United-2024.
Певица Надя Дорофеева на фестивале Atlas United-2024. Фото: Новини.LIVE
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

В разгар лета в Украине прошел музыкальный фестиваль Atlas United-2024. Организаторы мероприятия в этом году поставили благотворительную цель — собрать более 100 млн гривен на нужды наших военных.

Новини.LIVE также побывали на мероприятии.

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Последний день фестиваля Atlas United-2024

В последний день музыкального фестиваля Atlas, который прошел впервые во время полномасштабного вторжения, выступили многие украинские артисты — ONUKA, Сергей Жадан, YAKTAK, Lida Lee, Надя Дорофеева и другие. Хедлайнером мероприятия стала фронтвумен нидерландской группы Within Temptation Шерон ден Адель.

Главному редактору Новини.LIVE Елене Халик удалось попасть в последний день фестиваля на выступление популярной певицы Нади Дорофеевой. На закате звезда анонсировала свой первый сольный концерт во Дворце Спорта.

Надя выступала перед поклонниками в ультракоротких шортах и ярком черно-зеленом топе. Звезда дополнила свой образ объемной укладкой и ярким макияжем.

В Киеве завершается музыкальный фестиваль Atlas United-2024 - фото - фото 1
Певица Надя Дорофеева на фестивале Atlas United-2024. Фото: Новини.LIVE
В Киеве завершается музыкальный фестиваль Atlas United-2024 - фото - фото 2
Певица Надя Дорофеева выступает на фестивале Atlas United-2024. Фото: Новини.LIVE
В Киеве завершается музыкальный фестиваль Atlas United-2024 - фото - фото 3
Фестиваль Atlas United-2024. Фото: Новини.LIVE

Напомним, Jerry Heil готовит общий хит с хедлайнерами Atlas United-2024 Within Temptation. А также певица Надя Дорофеева на фестивале объявила о своем предстоящем сольном концерте во Дворце Спорта.

Надя Дорофеева Atlas Weekend фестиваль фото зарубежные звезды украинские звезды

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