Бьянка Ченсори появилась на публике в корсете и колготках — фото

В корсете и колготках — жена Канье Веста сходила на свидание в вульгарном наряде
Жена Канье Веста не перестает удивлять дерзкими образами. Бьянка Ченсори сходила на свидание с мужем в одном только корсете и колготках.
Об этом сообщает Page Six.
Бьянка Ченсори в корсете
Супруги направлялись на ужин в ресторан Stonehouse в Санта-Барбаре. 29-летняя архитектор Yeezy выбрала для выхода белый корсет с колготками в тон.
Свой светлый наряд девушка дополнила черными туфлями на острых каблуках и собранными волосами. Бьянка была без сумочки и держала телефон в руке.
47-летний рэпер на ужин с женой надел белую футболку без принта и черные брюки.
Напомним, Канье Вест со скандальной женой сходил в кино. А раньше мы писали, что жена Канье Веста нарушила дресскод в легендарном заведении.
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