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В корсете и колготках — жена Канье Веста сходила на свидание в вульгарном наряде

1 августа 2024 11:33
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Бьянка Ченсори появилась на публике в корсете и колготках — фото
Рэпер Канье Вест с женой. Фото: instagram.com/kanyewgst/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Жена Канье Веста не перестает удивлять дерзкими образами. Бьянка Ченсори сходила на свидание с мужем в одном только корсете и колготках.

Об этом сообщает Page Six.

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Бьянка Ченсори в корсете

Супруги направлялись на ужин в ресторан Stonehouse в Санта-Барбаре. 29-летняя архитектор Yeezy выбрала для выхода белый корсет с колготками в тон.

Свой светлый наряд девушка дополнила черными туфлями на острых каблуках и собранными волосами. Бьянка была без сумочки и держала телефон в руке.

47-летний рэпер на ужин с женой надел белую футболку без принта и черные брюки.

Бьянка Ченсори в корсете
Рэпер Канье Вест с женой идет в ресторан. Фото: instagram.com/kanyewgst/
Бьянка Ченсори в колготках
Рэпер Канье Вест отдыхает с женой. Фото: instagram.com/kanyewgst/
Бьянка Ченсори на свидании
Рэпер Канье Вест на прогулке женой. Фото: instagram.com/kanyewgst/

Напомним, Канье Вест со скандальной женой сходил в кино. А раньше мы писали, что жена Канье Веста нарушила дресскод в легендарном заведении.

Канье Уэст одежда рестораны зарубежные звезды стиль Бьянка Цензори

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