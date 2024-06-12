В крови на поле боя — в сети появились первые фото продолжения легендарного "Гладиатора"

Фото главного героя первой части "Гладиатора". Фото: instagram.com/senscritique/

Голливудского актера Пола Мескаля впервые увидели на съемках фильма "Гладиатор 2". Пол играет Люция Вера из Римской империи, взрослого сына Луциллы с оригинала 2000 года с Расселом Кроу в главной роли.

Об этом пишет Daily Mail.

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Начались съемки продолжения "Гладиатора"

28-летний ирландский актер был поразительно похож на своего предшественника Рассела Кроу. Судя по гриму, герой Мескаля участвовал в кровавой драке. Пола также видели, когда он курил сигарету вместе с командой.

Хотя съемки "Гладиатора 2" сначала проходили в Марокко, теперь актер был замечен в Хоуве в Восточном Сассексе, Англия. Территория была расчищена для батальных сцен. Продолжение драмы будет сосредоточено на Луциусе (Пол), племяннике Коммода и сыне бывшей любимой Максимусае Луциллы (Конне Нильсен). Действие сиквела будет разворачиваться после смерти Максимуса.

Дензел Вашингтон также играет роль персонажа, имя которого еще не разглашается, который описывается как бывший раб, превратившийся в богатого торговца оружием, ненавидящий императоров.

Оригинальные звезды "Гладиатора" Конни Нильсен (Люсилла) и Дерек Джекоби (сенатор Гракх) планируют вернуться в продолжении фильма.

Оригинальный классический фильм заработал 465 миллионов долларов по всему миру с бюджетом в 103 миллиона долларов.

События разворачиваются в 180 году нашей эры, когда Максимус возвращается домой после войны. Между тем его император Марк Аврелий (Ричард Харрис) тайно убит своим вероломным сыном Коммодом (Хоакин Феникс), сказавшим ему, что он непригоден править.

После того, как Максимус отказался присягнуть на верность Коммоду, он убил его семью. Максимус был схвачен работорговцами, ему пришлось преодолевать разные препятствия, чтобы отомстить Коммоду.

Фильм режиссера Ридли Скотта и сценаристов Дэвида Францони, Джона Логана и Уильяма Николсона до сих пор считается классикой.

Несмотря на то что разговоры о продолжении велись с 2001 года, они так и не были полностью реализованы. Позже Paramount дали проекту зеленый свет.

Долгожданное продолжение снималось в Марокко и пустыне Сахара. "Гладиатор" получил пять премий "Оскар", в том числе за лучший фильм и лучшую мужскую роль Кроу.

Новый фильм снимает режиссер Ридли Скотт, Рассела Кроу не будет во второй части, поскольку его персонаж умер в конце оригинального фильма. Ожидается, что "Гладиатор 2" выйдет в кинотеатрах в конце 2024 года.

Напомним, в сети появились первые фото со съемок "Брижит Джонс". А ранее американская актриса Рене Зеллвегер поразила появлением в роли Брижит Джонс.