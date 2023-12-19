В Marvel попрощались со звездой "Локи" после громкого решения суда
Студия Marvel уволила американского актера Джонатана Мэйджорса после того, как суд признал его виновным в нападении на бывшую девушку. По данным прокуратуры, в марте Мэйджорс напал на свою экс-подругу Грейс Джаббари в автомобиле, она получила травму руки, уха и перелом пальца. При этом актер не признал свою вину. Адвокаты актера заявляли, что именно Джаббари первой напала на Мейджорса.
Об этом пишет Daily Mail.
Громкий скандал вокруг звезды Голливуда
30-летняя британская танцовщица Грейс Джаббари рассказала, что почувствовала "нестерпимую" боль, когда звезда ударил ее по голове и сломал ей палец во внедорожнике после того, как она увидела на его телефоне кокетливое текстовое сообщение от другой женщины.
Присяжные признали актера виновным в нападении третьей степени и преследовании, в других пунктах обвинения его оправдали. Приговор будет вынесен 6 февраля, Мэйджорс может получить до года тюрьмы.
После принятия решения представитель Marvel заявил, что студия отказалась от сотрудничества с актером в будущих проектах. Пресс-секретарь компании Анджела Шоу сообщила газете, что студия будет продолжать работу над новым фильмом о "Мстителях" без Мейджорса.
Для Мейджорса приговор может привести к году за решеткой — вместе с разрушением его голливудской карьеры именно тогда, когда он имел шанс получить "Оскар" за роль в фильме "Журнал грез".
Мэйджорс впервые появился в роли злодея Кана в эпизоде сериала Disney+ "Локи" 2021 года. Позже сыграл роль главного антагониста в фильме "Человек-муравей".
По данным The Hollywood Reporter, Мэйджорс должен был сыграть в фильме "Мстители: Династия Кан", который теперь просто переименован в "Мстители 5". Marvel и Disney немедленно исключили звезду "Крида III" из всех будущих проектов.
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