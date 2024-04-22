Кто прячется под образом Klavdia Petrivna — видео

Klavdia Petrivna и Артем Пивоваров. Фото: Instagram/pivovarov_poland

Певица Klavdia Petrivna, пока не рассекретившая своего настоящего имени, стала приглашенной гостьей трех концертов Артема Пивоварова в столичном "Дворце Спорта". Последний из них прошел в понедельник, 22 апреля. В сети начали активно обсуждать, кто может прятаться под образом.

Об этом пишет "МУЗВАР".

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По информации музыкального портала, Соломия Опришко, которую чаще всего называют в сети Klavdia Petrivna, была замечена в черной кепке у служебного входа "Дворца Спорта". На площадку она зашла вместе с продюсером лейбла Nebo Music, Екатериной Шевченко и коллегой по шоу-бизнесу — певцом OSTY. Именно с ним Klavdia Petrivna имеет больше всего коллабораций.

"Сейчас в соцсетях обсуждают главный атрибут певицы на концертах Пивоварова — длинные белые ногти. Но, говорят, что на концерте 20 апреля они были короче тех, которые все видели 19 апреля. Как видим, игра все интереснее", — отметили в "МУЗВАР".

Ранее в сети писали, что проектом Klavdia Petrivna занимается продюсер Ирина Горова (работает, в частности, с Надей Дорофеевой). Якобы Соломии 17 лет, поэтому лейбл Pomitni ждет, когда артистка станет совершеннолетней. Также говорят, что Опришко — сестра певца OSTY. Сами исполнители эту информацию не комментируют.

Отметим, что Klavdia Petrivna впервые появилась на публике именно на концертах Артема Пивоварова, но лица не показала. Артистка отыграет свое первое шоу 30 августа в столичном "Дворце Спорта". Впрочем, назовет ли имя — в афише речь не идет.

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