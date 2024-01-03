В сети показали авто звезды сериала "Беверли-Гиллз", изуродованные байкерами

Ян Зиринг. Фото: instagram.com/ianziering/

В интернете появились фотографии, на которых видно повреждение автомобиля Яна Зиринга стоимостью 100 000 долларов. На звезду напали байкеры, когда он ехал со своей 10-летней дочерью.

Об этом пишет Daily Mail.

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59-летний актер сериала "Беверли-Хиллз, 90210" отбивался от нападения байкеров. Его серый GLE Mercedes, стоящий сейчас у его дома, остался поврежденным. Боковое зеркало также было сильно разбито.

В сети показали авто звезды сериала "Беверли-Хиллз", изуродованные байкерами. Фото: Splashnews.com

В сети показали авто звезды сериала "Беверли-Хиллз", изуродованные байкерами. Фото: Splashnews.com

В сети показали авто звезды сериала "Беверли-Хиллз", изуродованные байкерами. Фото: Splashnews.com

Зиринг, игравший роль Стива Сандерса в телесериале Fox с 1990 по 2000 год, в понедельник написал в Instagram подробности "тревожного инцидента" и сообщил поклонникам о состоянии своей дочери Пенни, сидевшей во время драки в автомобиле.

"Я с облегчением могу сообщить, что я и моя дочь совершенно невредимы, но этот инцидент вызвал у меня глубокую обеспокоенность из-за растущей смелости таких групп, которые нарушают общественную безопасность и спокойствие", — сказал Зиринг в своем сообщении.

Инцидент произошел на Голливудском бульваре, когда четверо байкеров избивали Зиринга руками и ногами, прежде чем он помчался через улицу.

"Когда я застрял в пробке, к моей машине агрессивно подошел один из этих водителей, что привело к конфронтации", — сказал он в своем посте в социальных сетях.

На улице никто не вмешался из окружающих в инцидент.

"Эта ситуация подчеркивает большую проблему хулиганства на наших улицах и необходимость эффективного реагирования правоохранительных органов на такое поведение. Как гражданин и отец, я считаю недопустимым, что группы могут свободно так поступать, вызывая страх и хаос, в то время как реакция властей кажется недостаточной", — продолжил он в своей публикации, прежде чем призвать правоохранительные органы "принять решительные действия".

Зиринг делит опеку над дочкой Пенной, а также над 12-летней дочерью Мией с бывшей супругой Эрин Людвиг. Пара женилась в 2010 году, рассталась в 2019 году, а развод завершили в 2022 году.

Источники сообщили изданию, что "автомобиль Зиринга мог быть сбит" до снятого на камеру конфликта. Источники сообщили изданию, что Зиринг смог вернуться в свой автомобиль и уехать с места происшествия, как и группа байкеров.

Напомним, звезда сериала "Беверли-Хиллз" впервые рассказал подробности драки с байкерами.

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