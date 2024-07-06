В сети показали фотосессию Виктории Бекхэм с электриком, за которого она чуть не вышла замуж
Недавно Дэвид и Виктория Бекхэм отпраздновали 25-летие свадьбы. Однако перед тем, как они поженились, солистка Spice Girl должна была выйти замуж за другого.
Об этом пишет Daily Mail.
Виктория Бекхэм не вернула кольцо Марку Вуду
Виктория была обручена с электриком Марком Вудом, работавшим монтажником охранной сигнализации в компании ее отца по снабжению электроники. После встречи, когда ей было 14 лет в школе Святой Марии в Чешанте, пара продолжила жить вместе в семейном доме стоимостью 400 000 фунтов стерлингов в Хоффс-Оуке в Хартфордшире.
Викторию Бекхэм Марк Вуд позвал замуж в 1994 году, когда Виктории было всего 20 лет и она только что прошла прослушивание в Spice Girls. Несмотря на то, что они никогда не женились, Виктория стала называть себя Викторией Адамс Вуд. В 1996 году пара разошлась, прожив вместе шесть лет.
После расставания пара сделала несколько обидных комментариев по поводу друг друга.
Виктория также пошутила, что никогда не возвращала ему обручальное кольцо, и добавила: "Я все еще имею кольцо, потому что оно было плохим. Разве это не ужасно?".
До ее комментария о том, что она жалеет об их отношениях, он говорил о певице только приятные вещи, как он сказал The People в 1997 году: "Это были очень особые отношения. Но эта часть моей жизни закончилась. Это грустно, потому что мы были вместе долгое время. Но она имеет то, чего всегда хотела, и я горжусь ею".
Викторию познакомили с Дэвидом Бекхэмом в 1997 году, и чуть больше года спустя, в январе 1998 года, пара объявила о помолвке.
В июле 1999 года они поженились на церемонии стоимостью 800 000 фунтов стерлингов.
Напомним, Дэвид Бекхэм похвастался татуировками на яхте с супругой. А раньше мы писали, что Дэвид Бекхэм влюбился в Викторию еще до их знакомства.
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