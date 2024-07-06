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В сети показали фотосессию Виктории Бекхэм с электриком, за которого она чуть не вышла замуж

6 июля 2024 12:56
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
В сети показали фотосессию Виктории Бекхэм с электриком, за которого она чуть не вышла замуж
Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Недавно Дэвид и Виктория Бекхэм отпраздновали 25-летие свадьбы. Однако перед тем, как они поженились, солистка Spice Girl должна была выйти замуж за другого.

Об этом пишет Daily Mail.

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Виктория была обручена с электриком Марком Вудом, работавшим монтажником охранной сигнализации в компании ее отца по снабжению электроники. После встречи, когда ей было 14 лет в школе Святой Марии в Чешанте, пара продолжила жить вместе в семейном доме стоимостью 400 000 фунтов стерлингов в Хоффс-Оуке в Хартфордшире.

 

Виктория Бекхэм и Марк Вуд
Виктория Бекхэм и Марк Вуд. Фото: Geoff Marchant

 

Виктория Бекхэм и Марк Вуд
Виктория Бекхэм и Марк Вуд. Фото: Geoff Marchant

 

Викторию Бекхэм Марк Вуд позвал замуж в 1994 году, когда Виктории было всего 20 лет и она только что прошла прослушивание в Spice Girls. Несмотря на то, что они никогда не женились, Виктория стала называть себя Викторией Адамс Вуд. В 1996 году пара разошлась, прожив вместе шесть лет.

После расставания пара сделала несколько обидных комментариев по поводу друг друга.

Виктория также пошутила, что никогда не возвращала ему обручальное кольцо, и добавила: "Я все еще имею кольцо, потому что оно было плохим. Разве это не ужасно?".

До ее комментария о том, что она жалеет об их отношениях, он говорил о певице только приятные вещи, как он сказал The People в 1997 году: "Это были очень особые отношения. Но эта часть моей жизни закончилась. Это грустно, потому что мы были вместе долгое время. Но она имеет то, чего всегда хотела, и я горжусь ею".

Викторию познакомили с Дэвидом Бекхэмом в 1997 году, и чуть больше года спустя, в январе 1998 года, пара объявила о помолвке.

В июле 1999 года они поженились на церемонии стоимостью 800 000 фунтов стерлингов.

Напомним, Дэвид Бекхэм похвастался татуировками на яхте с супругой. А раньше мы писали, что Дэвид Бекхэм влюбился в Викторию еще до их знакомства.

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