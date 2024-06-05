В сети разнесли полностью реалити-шоу Алека Болдвина, который предстанет перед судом за убийство украинки

Актер Алек Болдуин с семьей. Фото: instagram.com/hilariabaldwin/

Актер Алек Болдуин и его супруга Хилария Болдуин были жестоко раскритикованы после объявления о запуске реалити-шоу. Голливудская звезда готовится предстать перед судом за непредумышленное убийство украинки, работавшей на съемочной площадке картины "Ржавчина".

Об этом пишет Daily Mail.

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Реалити-шоу семьи Болдуин предназначено для того, чтобы дать поклонникам возможность взглянуть на "взлеты и падения" пары, пока они воспитывают своих семерых детей, старшему из которых всего 10 лет. Пользователи социальных сетей пошутили, что 66-летний Алек согласился на проект, чтобы финансировать свою защиту в суде.

В интернете раскритиковали новое реалити-шоу семьи Алека Болдуина. Фото: социальные сети

В интернете раскритиковали новое реалити-шоу семьи Алека Болдуина. Фото: социальные сети

В интернете раскритиковали новое реалити-шоу семьи Алека Болдуина. Фото: социальные сети

Опубликовав фотографию забрызганного кровью Джона Траволты в "Уголовном чтиве", один пользователь сказал: "Алек возвращается домой со съемок своего нового инди-вестерна".

"Все, чтобы заставить людей забыть о судебном деле, я вижу", — написали пользователи.

Премьера проекта запланирована на 2025 год на канале TLC и будет рассказывать о том, как пара "впервые открывает свою жизнь.

Алек и Хилария начали встречаться в 2011 году и поженились в 2012 году. С тех пор они родили семерых детей.

Эта новость появилась через несколько недель после того, как стало известно, что Алек предстанет перед судом за непредумышленное убийство оператора Галины Хатчинс, поскольку судья отклонил ходатайство о закрытии дела.

Алек не признал себя виновным, и суд назначен на июль. Если он станет признан виновным, ему грозит до 18 месяцев лишения свободы.

В заявлении после решения судьи его адвокаты сказали: "Мы с нетерпением ждем нашего дня в суде".

21 октября 2021 года, чуть более чем через две недели после начала съемок, Галина, украинский оператор, работавшая над более чем 30 полнометражными фильмами, трагически погибла на съемках фильма "Ржавчина" после того, как ей попал в грудь пуля из "реквизитного огнестрельного оружия" ", которое Алек держал во время репетиции сцены.

Хотя Алек утверждал, что он не "нажимал спусковой курок", ФБР позже решило, что маловероятно, что пистолет выстрелил сам по себе после прохождения серии тестов.

Несмотря на это, в декабре 2021 года актер сказал ABC, что он не несет ответственности за произошедшее.

"Кто-то пустил боевой патрон в пистолет, патрое, который даже не должен быть на территории. Кто-то несет ответственность за то, что произошло, и я не могу сказать, кто это, но я знаю, что это не я. Я не знаю, что произошло на съемочной площадке. Я не знаю, как этот патрон попал в пистолет. Не знаю", — отметил Болдуин.

В январе, спустя более двух лет после трагедии, стало известно, что большое жюри Нью-Мексико предъявило Алеку обвинение в непреднамеренном убийстве.

Напомним, суд вынес приговор реквизитору "Ржавчины". А ранее стало известно, что Бодуину не удалось избежать суда.