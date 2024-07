В сети заговорили, что скандальный Канье Уэст собрался на пенсию

Рэпер Канье Уэст. Фото: instagram.com/kanyewgst/

После 10 студийных альбомов и 24 полученных Грэмми Канье Уэст якобы уходит из "профессиональной музыки". Новости о планах 47-летней звезды по выходу на пенсию были обнародованы в переписке с рэпером Rich The Kid.

Рэпер Rich The Kid загрузил в свою историю в Instagram скриншот сообщений, полученных от контакта на iPhone под именем "Ye". В тексте человека, которого считают Уэстом, юридически изменившим свое имя на Ye в 2021 году, было написано: "Я ухожу из профессиональной музыки. Не знаю, что еще делать".

Затем Рич попытался убедить рэпера пересмотреть свое решение, даже вспомнив недавний успех его альбома Vultures 1 с рэпером Ty Dolla $ign.

"На пенсию? Почему? Как? "Ты людям нужен", — написал он.

Рич был задействован в сингле Уэста and Ty Carnival, возглавившего чарт Billboard Hot 100, когда дебютировал в марте. Эта песня также стала первым хитом Уэста №1 за 13 лет — его последним был сингл Кэти Перри 2011 года.

После того, как новость об отставке музыканта приобрела популярность в Интернете, Рич удалил скриншот из своей истории в Instagram. Через несколько часов Рич вернулся в Instagram, чтобы обнародовать дату выпуска своего альбома, а также просмотреть трек-лист, включающий в себя новую песню с Уэстом.

Уэст, который, по слухам, продюсировал Life's A Gamble вместе с соавтором Ty Dolla $ign, будет представлен в треке 16 под названием Plain Jane. В альбоме Рича также отмечен Carnival как завершающий трек альбома.

Уэст выпустил свой первый рэп-EP Get Well Soon в декабре 2002 года на лейбле Jay-Z Roc-A-Fella Records. Менее чем через два года, в феврале 2004 года, он выпустил свой дебютный альбом College Dropout, получивший одобрение критиков.

С тех пор, как ворвался на рэп-сцену более 20 лет назад, Уэст продал 160 миллионов копий пластинок по всему миру и является 24-кратным обладателем премии "Грэмми".

У него есть две бриллиантовые песни — Stronger 2007 года и N***as 2011 с участием Jay-Z — и все 10 его альбомов получили по крайней мере золотой сертификат.

Его 10-й студийный альбом Vultures 1 занял первое место после выпуска в феврале 2024 года.

Ранее иск, поданный в Калифорнии, утверждал, что 29-летняя супруга Канье Бьянка Сенсори направила сотруднице ссылку на "хардкорный" контент интимного характера после того, как в конце апреля ее муж объявил о запуске своего бизнеса фильмов для взрослых Yeezy Porn.

В нем утверждалось, что видео были доступны для несовершеннолетних сотрудников, но ее не назвали ответчиком в иске — просто использована история, чтобы проиллюстрировать рабочую среду в приложении потокового сервиса YZYVSN.

С тех пор Ченсори отрицала эти заявления. Бывший руководитель штаба Уэста Майло Янопулос сказал, что имел разрешение говорить от ее имени.

"Меня уполномочила Бьянка подчеркнуть, что любое утверждение о том, что она показывала или побуждала показывать любой порнографический материал несовершеннолетним, оскорбительный, отвратительный и категорически и полностью ложный", — говорится в заявлении.

Уэста обвиняют в "принудительном труде и жестоком бесчеловечном или унижающем достоинство обращении".